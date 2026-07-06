Tragedie în dosarul azilelor din Bihor: Un bărbat relocat în Mureș a murit. Bilanțul oficial al victimelor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 22:28

Bilanț cutremurător după perchezițiile DIICOT: sute de persoane neajutorate au fost scoase din spațiile groazei și puse sub protecție. În total, forțele de ordine au descoperit 409 victime vulnerabile, declanșând imediat un plan național de evacuare. Ca urmare a acestei acțiuni de urgență, 394 de persoane au fost deja relocate și adăpostite în rețele de sprijin social din 20 de județe, autoritățile încercând să le asigure îngrijirea medicală și psihologică necesară.

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