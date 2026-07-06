Tragedie în dosarul azilelor din Bihor: Un bărbat relocat în Mureș a murit. Bilanțul oficial al victimelor

Bilanț cutremurător după perchezițiile DIICOT: sute de persoane neajutorate au fost scoase din spațiile groazei și puse sub protecție. În total, forțele de ordine au descoperit 409 victime vulnerabile, declanșând imediat un plan național de evacuare. Ca urmare a acestei acțiuni de urgență, 394 de persoane au fost deja relocate și adăpostite în rețele de sprijin social din 20 de județe, autoritățile încercând să le asigure îngrijirea medicală și psihologică necesară.
Ancheta de proporții declanșată de procurorii DIICOT în județul Bihor scoate la iveală detalii dramatice. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a confirmat că un bărbat aflat pe lista persoanelor vulnerabile salvate și transferate de urgență în județul Mureș a decedat. În acest moment, autoritățile medicale așteaptă rezultatele oficiale ale autopsiei de la Institutul de Medicină Legală (IML) pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului.
Pe lângă victimele care au fost deja plasate în centre de ocrotire, alte 15 persoane identificate în timpul perchezițiilor se află internate în unități medicale din țară, fiind transferate direct de la Unitățile de Primiri Urgențe (UPU). Medicii au precizat că acești pacienți vor rămâne sub supraveghere atât timp cât starea lor de sănătate o va cere, urmând ca după externare să fie repartizați în servicii sociale adecvate nevoilor lor.
Radiografia completă a relocărilor: În ce județe au fost trimise persoanele vulnerabile
Pentru a asigura protecția imediată a celor 394 de persoane relocate dintr-un total de 409 victime identificate, autoritățile au activat o rețea de asistență extinsă în 20 de județe. Distribuția oficială pe centre se prezintă astfel:
Alba: 60 de persoane
Satu Mare: 56 de persoane
Sibiu: 42 de persoane
Arad: 38 de persoane
Cluj: 36 de persoane
Botoșani: 31 de persoane
Vâlcea: 29 de persoane
Mehedinți: 17 de persoane
Bistrița-Năsăud: 15 persoane
Mureș: 14 persoane (inclusiv persoana decedată)
Bihor / Neamț: câte 10 persoane
Hunedoara: 9 persoane
Vrancea: 7 persoane
Giurgiu / Olt: câte 5 persoane
Timiș: 4 persoane
Brașov: 3 persoane
Gorj: 2 persoane
Caraș-Severin: o persoană
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Din analiza statistică a celor 409 persoane găsite în spațiile percheziționate reies cifre îngrijorătoare privind starea de abandon și degradare a beneficiarilor. Astfel, 165 de victime au domiciliul pe raza localităților bihorene Dumbrava, Holod și Tinca. Dintre toate persoanele luate în evidență, 149 suferă de diverse grade de handicap, iar 212 sunt persoane vârstnice. De asemenea, s-a descoperit că 11 pacienți nu figurau în nicio bază de date, neavând acte de identitate sau CNP, situație pe care poliția încearcă acum să o remedieze.
O altă realitate cruntă este legată de indiferența familiilor. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a pus la dispoziție o linie telefonică de urgență (Call Center ANPIS – 021.9309) pentru rudele victimelor. Până în prezent, s-au înregistrat apeluri de la 40 de aparținători care au solicitat date, însă absolut niciunul dintre aceștia nu s-a oferit să preia în îngrijire proprie ruda aflată în stare de vulnerabilitate.
Guvernul intervine financiar din Fondul de rezervă bugetară
Pentru ca rețeaua națională de asistență socială să poată gestiona fluxul masiv de pacienți noi fără a bloca primăriile, Executivul va adopta de urgență o hotărâre specială.
Banii necesari pentru acoperirea standardelor de cost pentru toate cele 394 de persoane preluate vor fi alocați direct din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului. Finanțarea este asigurată integral până la finalul acestui an, decizia fiind luată pentru a garanta tratamentul, hrana și îngrijirea medicală continuă a victimelor, eliminând presiunea financiară de pe bugetele locale ale județelor primitoare.