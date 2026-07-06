Avertisment sumbru: Economiștii anunță un blocaj financiar major în România din cauza crizei politice și a prăbușirii consumului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 23:45

România se confruntă cu un scenariu economic extrem de periculos, avertizează economistul Adrian Mitroi, profesor în cadrul ASE București. Într-o analiză de o duritate fără precedent lansată luni, 6 iulie, acesta a subliniat că actualul blocaj politic de la nivel înalt anulează orice șansă de redresare financiară, în timp ce puterea de cumpărare se topește. Semnalul de alarmă coincide cu cele mai recente date statistice ale INS, care confirmă o realitate îngrijorătoare în teritoriu: o scădere drastică a banilor cheltuiți de români pe alimente sau combustibili, dublată de o explozie alarmantă a șomajului în rândul tinerei generații.

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