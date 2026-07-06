Avertisment sumbru: Economiștii anunță un blocaj financiar major în România din cauza crizei politice și a prăbușirii consumului

România se confruntă cu un scenariu economic extrem de periculos, avertizează economistul Adrian Mitroi, profesor în cadrul ASE București. Într-o analiză de o duritate fără precedent lansată luni, 6 iulie, acesta a subliniat că actualul blocaj politic de la nivel înalt anulează orice șansă de redresare financiară, în timp ce puterea de cumpărare se topește. Semnalul de alarmă coincide cu cele mai recente date statistice ale INS, care confirmă o realitate îngrijorătoare în teritoriu: o scădere drastică a banilor cheltuiți de români pe alimente sau combustibili, dublată de o explozie alarmantă a șomajului în rândul tinerei generații.
Economistul Adrian Mitroi, profesor în cadrul Academiei de Studii Economice din București, a lansat un diagnostic sumbru asupra stării financiare a țării. În opinia sa, lipsa acută de competitivitate și apelul repetat la împrumuturi externe exorbitante vor forța o prăbușire bruscă a standardelor de viață. Analistul avertizează că actuala clasă politică a pierdut controlul asupra pârghiilor financiare interne, deciziile economice fiind dictate în prezent exclusiv de realitatea rece a cifrelor și de organismele internaționale.
„România nu mai poate ieși din criză prin metode clasice. Nu mai avem loc de manevră sau soluții magice; suntem conduși strict de cifre. Chiar dacă în rapoartele oficiale ale BNR totul este prezentat într-un limbaj elegant și diplomatic, realitatea tradusă pe șleau este că România se află în corzi. Singurele opțiuni rămase sunt cele dureroase, care presupun o ajustare substanțială a prosperității în jos”, a explicat Adrian Mitroi.
Iluzia bunăstării pe datorie și declinul productivității interne
Conform profesorului de economie, nivelul de trai ridicat din ultimii ani nu a avut la bază o creștere reală a eficienței sau a randamentului muncii, ci a reprezentat o bulă artificială alimentată de credite extrem de scumpe. România se găsește acum într-o menghină economică din cauza unei prosperități importate, care nu se reflectă în producția internă.
„Suntem prinși între ciocan și nicovală. Trebuie să corectăm un nivel de trai câștigat, probabil, pe nedrept, fără o bază reală în competitivitatea muncii noastre. Această bunăstare a fost cumpărată cu împrumuturi la costuri uriașe, care generează un randament de creștere economică aproape negativ”, a punctat analistul.
Pacea politică și fondurile europene: Condițiile vitale pentru a evita colapsul
În absența unei stabilizări rapide a scenei politice de la București și fără atragerea imediată a banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), perspectivele de viitor rămân complet blocate. Mitroi subliniază că, dacă autoritățile române nu vor fi capabile să gestioneze criza, soluțiile vor fi impuse din exterior, sub o formă de tutelă financiară implicită.
„Fără stimulente fiscale, monetare, salariale și investiționale, fără fondurile europene și mai ales fără o pace politică totală, nu avem nicio ieșire. Tendința indicatorilor este exclusiv de scădere. Dacă nu suntem în stare să găsim o rezolvare internă, vor veni alții de afară să ne dicteze ce avem de făcut. De altfel, suntem deja în acel punct de facto, dacă ne uităm la dobânzile uriașe pe care le plătim — dobânzi specifice unor țări precum Burundi sau altor state africane”, a avertizat profesorul de la ASE.
Cursul valutar, menținut cu un preț uriaș: „Stabilitatea nu mai este gratis”
Un alt punct critic atins în analiză îl reprezintă efortul disperat al instituțiilor centrale de a proteja moneda națională. Menținerea unui curs valutar stabil generează costuri masive în culise, adâncind deficitele structurale și vulnerabilizând pe termen lung rezervele țării.
„Stabilitatea cursului de schimb nu mai este gratuită. În prezent, noi ajungem să finanțăm deficitele altor state, deoarece asta cumpărăm, de fapt, cu rezervele Băncii Centrale, în timp ce terții ne finanțează pe noi cu dobânzi de 7%. Acesta este prețul deosebit de mare pe care îl achităm doar pentru a menține o fațadă de stabilitate”, a dezvăluit Mitroi.
Corecția istorică: Inflația și devalorizarea vor lovi direct în buzunare
Erorile strategice acumulate în lanț de-a lungul ultimilor ani au creat un efect de avalanșă. În viziunea economistului, corecția va fi una brutală și inevitabilă, urmând să fie resimțită direct de către populație prin măsuri de austeritate nedeclarate, devalorizare și pierderea puterii de cumpărare.
„Situația economică a României a devenit extrem de haotică, iar acest declin nu s-a produs peste noapte, ci este rezultatul politicilor greșite din ultimii ani. Din păcate, vom fi obligați să ne adaptăm unui nivel de trai mult mai scăzut, o ajustare care se va realiza inevitabil atât prin depreciere, cât și prin devalorizare”, a conchis Adrian Mitroi.