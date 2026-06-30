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Extern· 1 min citire
Apărarea antiaeriană rusă a interceptat 46 de drone îndreptate spre Moscova
Foto arhivă
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat marți dimineață că 46 de drone îndreptate spre capitala rusă au fost interceptate de apărarea antiaeriană, fără a raporta până în prezent victime sau pagube, transmite AFP.
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