Apărarea antiaeriană rusă a interceptat 46 de drone îndreptate spre Moscova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 07:17

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat marți dimineață că 46 de drone îndreptate spre capitala rusă au fost interceptate de apărarea antiaeriană, fără a raporta până în prezent victime sau pagube, transmite AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre razboi rusia ucraina