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Apărarea antiaeriană rusă a interceptat 46 de drone îndreptate spre Moscova

Foto arhivă

Foto arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 07:17

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat marți dimineață că 46 de drone îndreptate spre capitala rusă au fost interceptate de apărarea antiaeriană, fără a raporta până în prezent victime sau pagube, transmite AFP.

Într-o serie de mesaje pe Telegram, Sobianin a precizat că aparatele au fost doborâte în nouă valuri succesive, în timp ce se apropiau de oraș.

Echipele de salvare, trimise la locul căderii resturilor

Edilul a mai precizat că echipele de salvare au fost trimise în zonele unde au căzut resturile dronelor distruse, fără a oferi alte detalii despre eventuale efecte la sol.

Ucraina își intensifică atacurile pe teritoriul rus

Atacul vine pe fondul intensificării loviturilor ucrainene asupra teritoriului rus în ultimele luni, inclusiv asupra Moscovei și a unor zone aflate la mare distanță de frontieră. Ucraina vizează în special infrastructura de transport și de stocare a hidrocarburilor, într-un efort de a slăbi capacitatea Rusiei de a-și finanța ofensiva începută în februarie 2022.

În același timp, Rusia continuă să bombardeze aproape zilnic teritoriul ucrainean.

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