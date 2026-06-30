Atentat cu bombă în inima Principatului Monaco. Un oligarh ucrainean a fost grav rănit de un colet-capcană VIDEO

Publicat 30 iun. 2026, 07:37 Actualizat 30 iun. 2026, 08:19

Atentat sângeros în Monaco. Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev a fost grav rănit, alături de alte două persoane luni seară, în urma exploziei unui colet-capcană. Deflagrația reprezintă un atac cu bombă fără precedent în istoria modernă a exclusivistului principat și a declanșat o alertă de securitate la nivel internațional.

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