Atentat cu bombă în inima Principatului Monaco. Un oligarh ucrainean a fost grav rănit de un colet-capcană VIDEO

Atentat sângeros în Monaco. Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev a fost grav rănit, alături de alte două persoane luni seară, în urma exploziei unui colet-capcană. Deflagrația reprezintă un atac cu bombă fără precedent în istoria modernă a exclusivistului principat și a declanșat o alertă de securitate la nivel internațional.
Un asasinat cu bombă fără precedent în istoria modernă a Principatului Monaco a zguduit luni seară exclusivistul microstat mediteraneean. O deflagrație violentă, provocată de un colet-capcană, a explodat în holul unei clădiri rezidențiale, provocând rănirea gravă a unui controversat oligarh ucrainean și a altor două persoane. Incidentul a declanșat o mobilizare masivă a forțelor de ordine și o colaborare de urgență între serviciile de securitate din Monaco și Franța.
Atentat cu bombă în inima Monaco: Un oligarh ucrainean a fost grav rănit
Deflagrația s-a produs în jurul orei locale 21:00 (19:00 GMT) într-o clădire de șase apartamente situată în apropiere de Place des Moulins, o zonă ultra-securizată din microstatul de doar doi kilometri pătrați. Dispozitivul exploziv fusese ascuns într-o geantă sau într-un pachet abandonat în holul imobilului de un individ care a părăsit imediat locul faptei.
Victima principală a acestui atac este Vadim Ermolaev, un multimilionar originar din Ucraina și rezident în Monaco. Ermolaev era o figură controversată, fiind vizat din decembrie 2023 de sancțiuni oficiale impuse de Consiliul Național de Securitate și Apărare de la Kiev și promulgate de președintele Volodimir Zelenski. Conform serviciilor de securitate ucrainene, oligarhul fusese sancționat deoarece alesese să își continue afacerile profitabile cu alcool în Peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă.
Reacția prințului Albert al II-lea și bilanțul victimelor
Atacul a provocat unde de șoc la cel mai înalt nivel. Prințul Albert al II-lea a denunțat ferm atacul printr-un comunicat oficial, numindu-l „o crimă odioasă” și un adevărat șoc pentru întreaga comunitate monegască. Suveranul a dat asigurări că Monaco va rămâne unit în fața violenței și că siguranța cetățenilor săi va rămâne prioritatea absolută, indiferent de amenințări. La rândul său, ministrul de stat Christophe Mirmand a subliniat gravitatea excepțională a momentului, precizând că este pentru prima dată în istorie când un astfel de act criminal are loc în principat.
Pe lângă rănirea gravă a oligarhului ucrainean, explozia a lăsat în urmă mai multe victime. Un cuplu de adulți cu vârste cuprinsă între 50 și 60 de ani se află în stare critică la spital, în timp ce un adolescent de 13 ani a fost rănit ușor. De asemenea, salvatorii au acordat îngrijiri medicale altor patru persoane aflate în stare de șoc sau care au suferit tăieturi din cauza geamurilor sparte de suflul puternic al detonării. Toți răniții au fost transportați de urgență în Franța, la spitale din Nisa.
Mobilizare generală și un suspect reperat pe camerele video
Zona în care a avut loc atentatul a fost imediat izolată de un dispozitiv masiv de securitate, fiind monitorizată inclusiv din aer de un elicopter. La fața locului au intervenit de urgență 50 de pompieri, sprijiniți de echipaje sosite din Franța, și 84 de agenți ai siguranței publice care au blocat toate căile de acces spre cartierul afectat.
Anchetatorii au realizat deja progrese importante în identificarea autorului. Datorită declarațiilor oferite de martori și a analizei rapide a rețelei dense de monitorizare, suspectul a fost surprins de camerele de supraveghere video din Monaco, dar și din Beausoleil, comuna franceză vecină în care fugarul a reușit să ajungă pe jos. Autoritățile monegasce au demarat o colaborare strânsă cu structurile conduse de ministrul francez de interne pentru localizarea și prinderea atacatorului.
Oamenii legii colaborează strâns cu serviciile de informații pentru a analiza cercul de apropiați ai victimelor și pentru a stabili dacă există și alte amenințări specifice în desfășurare.