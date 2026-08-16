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Actual· 1 min citire
O nouă alertă la Marea Neagră. Resturi de dronă observate de pe plaja Modern din Constanța VIDEO
FOTO/ARHIVĂ
Publicat16 aug. 2026, 10:51
Actualizat16 aug. 2026, 11:10
O nouă intervenție de urgență are loc pe litoralul românesc, după ce un cetățean a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența unui obiect suspect în Marea Neagră.
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