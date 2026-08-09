MAI rupe tăcerea despre „ambulanțele negre”: „Ambulanța nu răpește, ambulanța salvează”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 13:08

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează asupra reapariției, în mediul online, a unor informații false privind așa-numitele „ambulanțe negre” care ar răpi copii.

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