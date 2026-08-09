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MAI rupe tăcerea despre „ambulanțele negre”: „Ambulanța nu răpește, ambulanța salvează”

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 13:08

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează asupra reapariției, în mediul online, a unor informații false privind așa-numitele „ambulanțe negre” care ar răpi copii.

Autoritățile subliniază că aceste zvonuri nu au niciun fundament real și sunt amplificate prin imagini și clipuri manipulate sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

MAI demontează zvonurile despre „ambulanțele negre”

Potrivit MAI, în România nu a fost înregistrat niciun caz în care o ambulanță să fi fost implicată în răpirea unor persoane. Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de dezinformări pot crea panică în rândul populației și, mai grav, pot pune în pericol intervențiile echipajelor medicale.

„Ambulanța nu răpește. Ambulanța salvează”, transmit oficialii, subliniind rolul esențial al acestor servicii în salvarea de vieți omenești.

Autoritățile fac apel la cetățeni să nu distribuie informații neverificate și să consulte surse oficiale înainte de a crede sau transmite mai departe astfel de mesaje.

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