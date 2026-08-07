Percheziții la suspecți acuzați că au furat cabluri din parcuri fotovoltaice

Publicat 7 aug. 2026, 10:58 Actualizat 7 aug. 2026, 11:00

Polițiștii din Dâmbovița au desfășurat, vineri dimineață, o amplă acțiune într-un dosar de furt calificat care vizează persoane bănuite că ar fi sustras cabluri electrice de la mai multe parcuri fotovoltaice din județele Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu.

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