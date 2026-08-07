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Justitie· 1 min citire
Percheziții la suspecți acuzați că au furat cabluri din parcuri fotovoltaice
Foto - Poliția Română
Publicat7 aug. 2026, 10:58
Actualizat7 aug. 2026, 11:00
Polițiștii din Dâmbovița au desfășurat, vineri dimineață, o amplă acțiune într-un dosar de furt calificat care vizează persoane bănuite că ar fi sustras cabluri electrice de la mai multe parcuri fotovoltaice din județele Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu.
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