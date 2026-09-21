Documente găsite la Călin Georgescu: DIICOT a ridicat acte ce ar putea fi false - galerie foto

Procurorii DIICOT au prezentat o serie de documente găsite în locuința lui Călin Georgescu, despre care există suspiciunea că ar fi falsificate, în timpul perchezițiilor desfășurate luni, 21 septembrie, în locuința din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul zile de 21 septembrie au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, precum și dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
Comunicatul DIICOT
"La data de 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție".
De ce este acuzat Călin Georgescu și complicii săi
Călin Georgescu este acuzat că, alături de alți doi indivizi, ar fi păcălit un om de afaceri să trimită garanții bancare de peste un milion de euro cu promisiunea că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro.
Acuzațiile din dosarul fostului candidat la alegerile prezidențiale, în care ar putea fi audiată și soția lui - Cristela, sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat.
Conform anchetatorilor, omul de afaceri păcălit de gruparea infracțională este Răzvan Leu. Acestuia i s-a spus că cei 1,1 milioane de euro ar fi urmat să fie atât investiți într-o afacere cu materiale prețioase, cât și folosiți pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, mai arată DIICOT.
În dosarul deschis de procurorii DIICOT sunt vizate mai multe fundații și asociații, menționează surse apropiate anchetei, precum fundația „Mihai Eminescu” de la Viena, a controversatului om de afaceri Constantin Hanț. În cadrul fundației, s-ar fi rulat sume mari de bani, fapt pentru care s-a constituit comisie rogatorie în Austria. Fundațiile ar avea ramificații în Rusia, Austria si Italia. În plus, anchetatorii au luat în vizor întâlniri secrete în afara țării între fostul candidat la prezidențiale și politicieni români de nivel înalt.