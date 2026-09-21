Documente găsite la Călin Georgescu: DIICOT a ridicat acte ce ar putea fi false - galerie foto

Publicat 21 sept. 2026, 19:52 Actualizat 21 sept. 2026, 20:07

Procurorii DIICOT au prezentat o serie de documente găsite în locuința lui Călin Georgescu, despre care există suspiciunea că ar fi falsificate, în timpul perchezițiilor desfășurate luni, 21 septembrie, în locuința din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

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