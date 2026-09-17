Sanatate· 1 min citire
Tratament minim invaziv pentru tromboza venoasă profundă
Tromboza venoasă profundă apare atunci când un cheag de sânge se formează într-o venă profundă, cel mai frecvent la nivelul membrelor inferioare, împiedicând circulația normală a sângelui. Tratamentul urmărește limitarea extinderii trombului, prevenirea complicațiilor și ameliorarea simptomelor. În anumite cazuri, atunci când există indicație, medicul poate recomanda un tratament endovascular pentru îndepărtarea trombului.
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