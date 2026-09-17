Tratament minim invaziv pentru tromboza venoasă profundă

Scris de Catalina Anghel Publicat: 17 sept. 2026, 11:44

Tromboza venoasă profundă apare atunci când un cheag de sânge se formează într-o venă profundă, cel mai frecvent la nivelul membrelor inferioare, împiedicând circulația normală a sângelui. Tratamentul urmărește limitarea extinderii trombului, prevenirea complicațiilor și ameliorarea simptomelor. În anumite cazuri, atunci când există indicație, medicul poate recomanda un tratament endovascular pentru îndepărtarea trombului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tromboza venoasa profundă