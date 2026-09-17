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Sanatate· 1 min citire

Tratament minim invaziv pentru tromboza venoasă profundă

Scris de Catalina Anghel Publicat: 17 sept. 2026, 11:44

Tromboza venoasă profundă apare atunci când un cheag de sânge se formează într-o venă profundă, cel mai frecvent la nivelul membrelor inferioare, împiedicând circulația normală a sângelui. Tratamentul urmărește limitarea extinderii trombului, prevenirea complicațiilor și ameliorarea simptomelor. În anumite cazuri, atunci când există indicație, medicul poate recomanda un tratament endovascular pentru îndepărtarea trombului.

Tratamentul prin aspirare de tromb cu sistemul AngioJet este o procedură minim invazivă prin care trombul este fragmentat și apoi extras cu ajutorul unui dispozitiv special, pentru restabilirea fluxului de sânge prin vena afectată. Procedura poate contribui la reducerea rapidă a simptomelor și, în cazuri atent selectate, la limitarea consecințelor produse de obstrucția venoasă. Indicația este stabilită individual, în funcție de localizarea și extinderea trombozei, severitatea simptomelor și starea generală a pacientului.

Aflați mai mult despre tratamentul endovascular al trombozei venoase profunde și despre tromboaspirația cu AngioJet de la Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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tromboza venoasa profundă

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