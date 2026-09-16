Șase persoane reținute după protestele violente din Piața Victoriei. Aproape 50 au ajuns la audieri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 11:35

Șase persoane au fost reținute după violențele din Piața Victoriei, iar audierile continuă. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, anchetatorii ar putea lua măsuri și în cazul altor persoane suspectate că au instigat la incidentele produse la protestul fermierilor și ciobanilor.

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