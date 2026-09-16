Șase persoane reținute după protestele violente din Piața Victoriei. Aproape 50 au ajuns la audieri

Șase persoane au fost reținute după violențele din Piața Victoriei, iar audierile continuă. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, anchetatorii ar putea lua măsuri și în cazul altor persoane suspectate că au instigat la incidentele produse la protestul fermierilor și ciobanilor.
Șase persoane au fost reținute după violențele din Piața Victoriei, iar audierile continuă. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, numărul celor față de care ar putea fi luate măsuri este posibil să crească, în condițiile în care aproape 50 de persoane suspectate că ar fi avut legătură cu incidentele au fost duse la audieri. Ancheta vizează persoanele suspectate că au instigat la violențe în timpul manifestației fermierilor și ciobanilor din fața Palatului Victoria. Protestul a început pașnic, însă ulterior au izbucnit confruntări cu forțele de ordine, iar mai multe persoane au fost scoase din mulțime și conduse la poliție.
Ciprian Pamfile, printre persoanele vizate de anchetă
Unul dintre numele aflate în centrul verificărilor este Ciprian Pamfile, care a fost scos din mulțime și dus la audieri după incidentele din Piața Victoriei. Sursele Realitatea PLUS au relatat că acesta ar fi fost indicat drept unul dintre cei care ar fi avut un rol în grupul care a provocat violențele. Potrivit informațiilor, Ciprian Pamfile se numără printre persoanele reținute după audieri. Cercetările continuă pentru a stabili rolul fiecărei persoane implicate și dacă vor fi dispuse noi măsuri.
Aproape 50 de persoane au ajuns la audieri
Numărul celor reținuți ar putea crește în orele următoare, pe măsură ce anchetatorii analizează imaginile și probele strânse după violențele din Piața Victoriei. Surse citate de Realitatea PLUS indică faptul că aproape 50 de persoane suspectate de instigare au fost duse la audieri. Incidentele au izbucnit în timpul protestului fermierilor și crescătorilor de animale organizat în fața Guvernului. O parte dintre participanți au devenit violenți, iar forțele de ordine au intervenit pentru a controla situația și pentru a-i scoate din mulțime pe cei considerați agresivi.