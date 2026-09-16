Criză financiară la Ambulanță! 17 județe au rămas fără bani pentru septembrie: ce se poate întâmpla lunile următoare

Publicat 16 sept. 2026, 08:56 Actualizat 16 sept. 2026, 09:02

Serviciile de ambulanță din 17 județe ale țării se confruntă cu probleme de finanțare pentru luna septembrie, potrivit Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Gheorghe Chiș, președintele Federației, avertizează că este nevoie urgent de o rectificare bugetară pentru trimestrul al patrulea, în caz contrar activitatea serviciilor de ambulanță putând fi afectată.

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