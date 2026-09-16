Criză financiară la Ambulanță! 17 județe au rămas fără bani pentru septembrie: ce se poate întâmpla lunile următoare

Serviciile de ambulanță din 17 județe ale țării se confruntă cu probleme de finanțare pentru luna septembrie, potrivit Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Gheorghe Chiș, președintele Federației, avertizează că este nevoie urgent de o rectificare bugetară pentru trimestrul al patrulea, în caz contrar activitatea serviciilor de ambulanță putând fi afectată.
Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, a declarat pentru News.ro că serviciile de ambulanță traversează o perioadă dificilă din punctul de vedere al finanțării. Potrivit acestuia, 17 servicii de ambulanță din țară nu mai au, în acest moment, buget suficient pentru acoperirea cheltuielilor necesare lunii septembrie.
Pe lista întocmită de Federația Națională Sindicală Ambulanța se află serviciile de ambulanță din județele Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Galați, Hunedoara, Ialomița, Teleorman, Timiș și Tulcea. Nu este însă exclus ca probleme de finanțare să existe și în alte județe. Problemele vizează, în principal, cheltuielile materiale, precum combustibilul, medicamentele, materialele sanitare și reparațiile.
Potrivit lui Gheorghe Chiș, Ministerul Sănătății încearcă să acopere în această perioadă cheltuielile materiale aferente lunii septembrie dintr-o rezervă destinată situațiilor critice: „Din păcate, în această perioadă serviciile de ambulanță trec printr-o perioadă critică din punctul de vedere al bugetului care ar fi trebuit să fie asigurat de către guvern, de bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, cel puțin la nivelul anului trecut și repartizat pe trimestre, pe cele patru trimestre.”
Chiș susține că bugetul pentru 2026 a fost stabilit de la început cu restricții și limitări, iar serviciile de ambulanță au fost nevoite să transfere fonduri din trimestrele următoare pentru a putea continua activitatea.
„Având în vedere că anul 2026 s-a prevăzut de la început cu restricții și cu limitări și cu economii, s-a împărțit un buget mult mai mic, ceea ce a făcut ca în cursul anului serviciile de ambulanță să fie silite să facă transfer din trimestrele care urmau în trimestrul care aveau probleme financiare pentru a se desfășura activitatea în condiții bune”, a declarat acesta.
Banii pentru salarii sunt asigurați până în noiembrie
În ceea ce privește cheltuielile de personal, situația este diferită. Potrivit lui Gheorghe Chiș, banii pentru salariile angajaților din serviciile de ambulanță sunt asigurați inclusiv pentru luna noiembrie, urmând să fie acoperită ulterior și luna decembrie.
Problema majoră rămâne însă finanțarea cheltuielilor materiale: combustibil, reparații, service, aparatură medicală, ambulanțe, materiale sanitare și medicamente.
„Pe partea de cheltuieli materiale, și aici la ambulanță e combustibilul, reparații, service, aparatură medicală, ambulanțe, materiale sanitare, medicamente, că nu putem una fără alta, aici avem o mare problemă și, cum spuneam, din analiză au ieșit cele 17 servicii de ambulanță care nu au buget suficient pe luna septembrie”, a arătat acesta.
Federația Națională Sindicală Ambulanța a transmis Ministerului Sănătății o solicitare pentru suplimentarea bugetului, cu o sumă estimată de Gheorghe Chiș între 90.000 și 100.000 de lei: „Noi am făcut demersuri la Ministerul Sănătății. De fapt, am avut reprezentanții Ministerului Sănătății la ședința trimestrială și au adus clarificări că, da, într-adevăr, cunosc situația.”
Criza din septembrie, acoperită temporar din rezerva MS
Potrivit președintelui Federației Naționale Sindicale Ambulanța, pentru depășirea situației din luna septembrie poate fi folosită o rezervă existentă la Ministerul Sănătății și destinată situațiilor critice.
„Există acolo un fond strict pentru urgență cu care noi, la momentul de criză, până se rectifică bugetul, să putem să scoatem acele servicii de ambulanță din momentul de criză”, a precizat sindicalistul. Gheorghe Chiș spune că această soluție permite decontarea unor cheltuieli necesare pentru ca activitatea serviciilor de ambulanță să nu fie blocată în luna septembrie.
„Deci din punctul de vedere al lunii septembrie eu zic că, cu sprijinul Ministerului Sănătății, vom ieși din perioada de criză”, a mai spus el.
Problema principală este însă finanțarea pentru trimestrul al patrulea, în condițiile în care, potrivit lui Chiș, cheltuielile serviciilor de ambulanță cresc în perioada de iarnă.
Sindicaliștii cer rectificare bugetară pentru trimestrul patru
Federația solicită o rectificare bugetară care să asigure finanțarea necesară pentru ultimele trei luni ale anului. Gheorghe Chiș avertizează că, fără o astfel de măsură, situația serviciilor de ambulanță s-ar putea agrava începând din luna octombrie.
„Ce va fi în trimestrul patru, avem așteptări ca să avem guvern și să avem o rectificare. Altfel nu va fi prea bine, prea roz, situația, să mă pronunț așa, din jumătatea lui octombrie încolo”, este mesajul liderului sindical. Potrivit acestuia, organizația încearcă să atragă atenția asupra situației și la nivelul instituțiilor statului.
„Încercăm să sensibilizăm președintele României, în primul rând, că Guvern nu avem, să zicem, cu puteri depline, și politicienii din România, că trebuie să facă ceva”, a mai spus Chiș, menționând că situația oficială și propunerile pentru suplimentarea bugetului au fost depuse la Ministerul Sănătății.
Ce se poate întâmpla dacă finanțarea nu este suplimentată
Gheorghe Chiș avertizează că, în cazul unui blocaj financiar și în lipsa unei rectificări bugetare, serviciile de ambulanță ar putea fi nevoite să prioritizeze intervențiile. Urgențele de cod roșu, unde este vorba despre situații care pun viața în pericol, ar urma să fie prioritare, în timp ce alte tipuri de misiuni, precum anumite transporturi și transferuri de pacienți, ar putea fi afectate.
„În primul rând, să asigurăm urgențele gradul zero, cod roșu, ca să mă pronunț tehnic, pentru că acolo e vorba de viață și moarte. Deci acolo n-avem cum să... Celelalte, transporturi, transferuri, cu părere de rău, nu vor putea fi onorate. Sigur, asta-i o strategie pe un termen scurt în condițiile în care se ajunge la un blocaj de tot, financiar”, a aexplicat Gheorghe Chiș.
Președintele Federației spune că serviciile de ambulanță încearcă în prezent să gestioneze situația și să evite un blocaj, însă consideră că problema finanțării trebuie rezolvată: „N-am mai avut o criză așa pronunțată pe un termen lung și fără o garanție imediată că se rezolvă.”
Chiș susține, în context, că activitatea serviciilor de ambulanță trebuie să poată fi desfășurată în condiții normale, având în vedere că situațiile medicale aparent minore se pot agrava rapid.