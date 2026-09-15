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Politica· 2 min citire

Cătălin Predoiu, după protestul din Piața Victoriei: „Violența nu poate fi acceptată”

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 22:10

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj după protestul din Piața Victoriei, anunțând că zona și bulevardele din jur au fost redeschise circulației, iar ordinea publică a fost restabilită.

Într-o postare pe Facebook, Predoiu le-a mulțumit jandarmilor și celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care au intervenit în timpul protestului. Ministrul a apreciat că forțele de ordine au acționat „cu calm, reținere și profesionalism”.

Cătălin Predoiu a reiterat că MAI respectă dreptul la protest pașnic și libertatea de exprimare, însă a subliniat că acestea trebuie exercitate în limitele prevăzute de lege.

Predoiu: „Acțiunea noastră continuă”

Ministrul interimar de Interne a transmis și un nou apel la calm, adresat participanților la proteste.

„Cei care au încălcat legea au fost și vor fi, în continuare, supuși procedurilor legale. Acțiunea noastră continuă”, a precizat Predoiu.

Acesta a mulțumit și cetățenilor care au ales să protesteze pașnic și a condamnat transformarea manifestațiilor în confruntări de stradă.

„Violența, agresarea forțelor de ordine și transformarea unui protest într-o confruntare de stradă nu pot fi acceptate”, a transmis ministrul.

MAI anunță că forțele de ordine rămân mobilizate

Cătălin Predoiu a subliniat că structurile MAI vor continua să acționeze coordonat pentru protejarea cetățenilor, inclusiv a celor care participă pașnic la manifestații.

„Democrația înseamnă libertate, dar înseamnă, în egală măsură, respectarea legii, a celorlalți cetățeni și a regulilor care protejează comunitatea”, a mai afirmat ministrul interimar al Afacerilor Interne.

Mesajul a fost transmis după restabilirea ordinii în Piața Victoriei, unde protestul a fost marcat de incidente violente și intervenția forțelor de ordine.

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