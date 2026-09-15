Cătălin Predoiu, după protestul din Piața Victoriei: „Violența nu poate fi acceptată”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 22:10

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj după protestul din Piața Victoriei, anunțând că zona și bulevardele din jur au fost redeschise circulației, iar ordinea publică a fost restabilită.

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