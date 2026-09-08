Toni Neacșu, dezvăluiri despre tensiunile din CCR și comportamentul Siminei Tănăsescu

Toni Neacșu a vorbit, într-o intervenție în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, despre tensiunile din interiorul Curții Constituționale și despre nemulțumirile celorlalți judecători față de modul în care Simina Tănăsescu conduce instituția.
Documentele prezentate în cazul Siminei Tănăsescu
O serie de documente prezentate de realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” la Realitatea PLUS readuc în atenție situația legată de șefa Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, și întâlnirea secretă cu premierul demis Ilie Bolojan.
Potrivit documentelor prezentate, Tănăsescu s-ar fi aflat în concediu în perioada 3–9 august. În acest interval, conducerea Curții Constituționale ar fi fost exercitată de judecătorul Gheorghe Stan.
„Documentele certifică faptul că, în perioada 3–9 august, Simina Tănăsescu se afla în concediu, iar în acest interval responsabilitatea conducerii Curții Constituționale îi revenea judecătorului Gheorghe Stan”, a explicat Anca Alexandrescu.
Potrivit informațiilor prezentate, Simina Tănăsescu s-ar fi întors din concediu pentru a prelua dosarul referitor la integritatea liderului USR, Dominic Fritz, deși în perioada respectivă nu ar fi deținut atribuțiile de conducere ale Curții.
Toni Neacșu vorbește despre tensiunile din CCR
Situația a fost comentată de Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta susține că tensiunile existente în interiorul Curții Constituționale ar avea legătură și cu modul în care Simina Tănăsescu își exercită funcția.
„Câțiva dintre noi cunoșteam că tensiunile din interiorul Curții Constituționale au ca motiv exact acest comportament al doamnei președinte, care nu s-a întâmplat doar în legătură cu acest dosar, ci și cu alte dosare.
Așa se explică, să știți, inclusiv discuțiile acestea care se poartă în momentul de față, că ar trebui, într-un fel sau altul, să fie revocată, înlocuită, mă rog, din funcția de președinte, pur și simplu pe dezacordul celorlalți judecători pe modul de conducere al doamnei președinte.”
Fostul judecător CSM a susținut că, în cazul dosarului respectiv, atribuțiile privind desemnarea judecătorului raportor reveneau celui care exercita conducerea Curții în perioada respectivă.
„Este evident că acolo avem o încălcare gravă a regulilor. Într-adevăr, potrivit legii, președintele Curții Constituționale este cel care distribuie dosarele către judecător raportor, stabilește cine este judecător raportor doar după perioada respectivă. Tot domnia sa dăduse un ordin, potrivit cu care în săptămâna respectivă domnul judecător Gheorghe Stan era cel care exercita atribuțiile de președinte și el era cel care trebuia să stabilească cine este judecător raportor”
Ce susține Toni Neacșu că s-a întâmplat cu dosarul lui Dominic Fritz
Toni Neacșu afirmă că Simina Tănăsescu a revenit din concediu și a preluat personal desemnarea judecătorului raportor în dosarul privind integritatea lui Dominic Fritz.
„Doamna președinte a venit din concediu, într-adevăr, a spus: eu sunt președinte, eu îmi autostabilesc judecătorul raportor în acest dosar. A făcut, mă rog, un raport despre care noi acum știm că era în sensul admiterii integrale a contestațiilor respective. Raportul, mă rog, doamna președinte nu a renunțat la calitatea de judecător raportor, a fost înlocuită, a fost înlăturată de ceilalți judecători prin vot și i s-a încredințat acest rol domnului Csaba Astalos, care, sigur, a preluat acel raport, că nu mai avea timp să-l scrie, dar în cadrul dezbaterilor pe care le-au avut judecătorii când au rămas în pronunțare, soluția a fost cea care a fost.”
În aceeași declarație, fostul judecător CSM a vorbit și despre posibilitatea unei eventuale răspunderi penale, precizând că pentru existența unui abuz în serviciu ar trebui identificată o încălcare a legii.
„Nu știu dacă se poate ajunge totuși până la o răspundere penală, pentru că, până la urmă, pentru un abuz în serviciu ar trebui să avem o încălcare a legii. Ori legea stabilește că președintele Curții Constituționale este cel care are această atribuție de a desemna judecătorul raportor.”
Critici privind modul de conducere al Curții Constituționale
Toni Neacșu a făcut o distincție între pregătirea profesională a Siminei Tănăsescu și modul în care aceasta ar gestiona conducerea Curții Constituționale.
„În rest, este evident că este un comportament cel puțin discutabil al doamnei președinte, ca să nu zic mai mult, și categoric perceput ca fiind necolegial și chiar ușor dictatorial de către ceilalți judecători din cadrul Curții Constituționale.”
În ceea ce privește activitatea academică a șefei CCR, Neacșu a avut însă o evaluare favorabilă.
„Din punct de vedere al calității profesionale, cel puțin în cariera aceasta universitară, doamna Tănăsescu este ireproșabilă. Într-adevăr, este unul dintre puținii specialiști constituționaliști din România, continuă o școală constituțională prodigioasă din București.”
Fostul judecător CSM consideră că problemele ar fi legate mai degrabă de activitatea managerială a Curții și de anumite situații din trecut.
„Cred că lucrurile sunt diferite. Cred că domnia sa are probleme în calitate de manager al Curții Constituționale și poate că are și anumite probleme personale, să spunem așa, pentru că să nu uităm că nu este la prima abatere de felul acesta. Ne aducem aminte intervențiile pe care le-a făcut domnia sa în calitate de consilier al președintelui Iohannis, mă rog, pentru a determina demisia domnului Lăzăroiu.”