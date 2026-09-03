Putin spune ce se întâmplă cu mobilizarea în Rusia. Declarația care pune capăt speculațiilor

Vladimir Putin respinge informațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti o nouă mobilizare pentru războiul din Ucraina. Liderul de la Kremlin susține că, în prezent, nu există un scenariu care să impună o asemenea măsură și acuză Ucraina de o operațiune de influențare înaintea alegerilor pentru Duma de Stat.
Putin neagă existența unui plan de mobilizare
Vladimir Putin a declarat joi, la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, că Rusia nu are în prezent un plan pentru o nouă mobilizare în contextul războiului din Ucraina.
Președintele rus a fost întrebat despre informațiile privind posibilitatea declanșării unei noi campanii de mobilizare, iar răspunsul său a fost direct.
„În prezent nu există niciun scenariu care ar necesita o mobilizare”, a declarat Putin.
Afirmația vine pe fondul unor informații și declarații potrivit cărora Moscova ar putea recurge din nou la mobilizarea rezerviștilor pentru a-și susține efectivele de pe frontul ucrainean.
Kremlinul vorbește despre un „atac informațional”
Putin susține că discuțiile despre o posibilă mobilizare au și o componentă politică, întrucât Rusia se pregătește pentru alegerile parlamentare din septembrie.
„Este un atac informațional din partea dușmanului înainte de alegerile din Dumă, cu o tentativă de a influența rezultatul”, a declarat joi Putin.
Liderul rus s-a referit astfel la alegerile pentru reprezentanții camerei inferioare a parlamentului rus, Duma de Stat, scrutin programat să se desfășoare între 18 și 20 septembrie.
Poziția exprimată de președintele Rusiei contrazice avertismentele formulate în ultimele luni cu privire la posibilitatea unei noi mobilizări militare.
Zelenski susținuse că Rusia pregătește un nou val de mobilizare
În luna iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase că serviciile de informații i-au transmis informații pe care le considera clare cu privire la intențiile Moscovei.
„informații clare” de la serviciile de informații, afirmând că Rusia pregătește „pentru toamnă un nou val de mobilizare”.
Declarația liderului de la Kiev a alimentat speculațiile privind o eventuală decizie a Moscovei de a suplimenta efectivele militare printr-o nouă mobilizare a rezerviștilor.
Rusia a mai apelat la această măsură în septembrie 2022, când autoritățile au anunțat o „mobilizare parțială” pentru recrutarea a aproximativ 300.000 de rezerviști.
Moscova a mobilizat 300.000 de rezerviști în 2022
Mobilizarea din 2022 a fost anunțată după contraofensivele ucrainene care au permis Kievului să recupereze teritorii ocupate de forțele ruse.
Decizia a fost luată la câteva luni după declanșarea, în februarie 2022, a ofensivei de amploare a Moscovei împotriva Ucrainei.
Efectele mobilizării au fost resimțite și în afara câmpului de luptă. Anunțul autorităților ruse a fost urmat de un exod al cetățenilor ruși către alte țări, în condițiile în care numeroși oameni au încercat să evite recrutarea.
După acel episod, autoritățile de la Moscova au evitat să anunțe o măsură similară, chiar dacă războiul a continuat, iar forțele ruse au înregistrat pierderi foarte importante pe front.
Rusia spune că încă poate recruta fără mobilizare
Vladimir Putin susține că armata rusă nu întâmpină în prezent dificultăți în ceea ce privește recrutarea personalului militar.
La mai mult de patru ani de la declanșarea ofensivei ruse de amploare în Ucraina, Moscova continuă să atragă voluntari pentru serviciul militar printr-un sistem bazat inclusiv pe stimulente financiare.
Armata rusă oferă salarii atractive și avantaje sociale pentru persoanele care acceptă să semneze contracte de serviciu militar, strategie prin care autoritățile încearcă să mențină efectivele necesare fără să recurgă la o nouă mobilizare generală.
Datele prezentate de Dmitri Medvedev, secretarul adjunct al Consiliului de securitate al Rusiei, arată că în 2025 au fost semnate 422.000 de contracte „de servicii militare”.
Numărul reprezintă o scădere de 6% față de anul 2024, potrivit cifrelor prezentate de oficialul rus.
ISW avertizase asupra unei posibile mobilizări
Declarațiile Kremlinului apar după o evaluare diferită făcută de Institutul pentru Studiul Războiului, un centru de reflecție cu sediul în Statele Unite.
În luna iulie, ISW estima că Rusia pare „să pregătească terenul pentru o eventuală mobilizare”.
Evaluarea institutului a venit în contextul dificultăților tot mai mari ale forțelor ruse de a menține ritmul operațiunilor militare din Ucraina. Avansul armatei ruse s-a redus considerabil în acest an, în timp ce înaintarea a presupus numeroase pierderi.
În pofida încetinirii progresului teritorial, Rusia continuă să controleze o parte importantă din teritoriul ucrainean.
Cât teritoriu controlează Rusia în Ucraina
În prezent, Moscova ocupă puțin peste 19% din teritoriul Ucrainei.
Din această suprafață, aproximativ 7% se afla deja sub control rusesc înainte de ofensiva de amploare lansată în 2022. Suprafața include Crimeea, anexată de Rusia în 2014, precum și teritorii din bazinul industrial Donbas care se aflau sub controlul separatiștilor proruși.
Controlul teritorial al Rusiei s-a extins după declanșarea invaziei pe scară largă, însă ritmul înaintării forțelor Moscovei a încetinit considerabil în 2026, în condițiile unor pierderi numeroase pe front.