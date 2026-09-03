Putin spune ce se întâmplă cu mobilizarea în Rusia. Declarația care pune capăt speculațiilor

Publicat 3 sept. 2026, 16:51 Sursă Agerpres

Vladimir Putin respinge informațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti o nouă mobilizare pentru războiul din Ucraina. Liderul de la Kremlin susține că, în prezent, nu există un scenariu care să impună o asemenea măsură și acuză Ucraina de o operațiune de influențare înaintea alegerilor pentru Duma de Stat.

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