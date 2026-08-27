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Peter Magyar ironizează România după repornirea centralei de la Paks: „Cernavodă este oprită de două săptămâni”

Peter Magyar, premierul Ungariei

Peter Magyar, premierul Ungariei

Scris deDarius Stănescu
Publicat27 aug. 2026, 17:51
Actualizat27 aug. 2026, 18:19

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a reluat joi criticile la adresa autorităților române, după ce a anunțat că centrala nucleară de la Paks a revenit la capacitatea maximă de funcționare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Magyar a făcut o comparație directă cu situația Centralei Nucleare de la Cernavodă, despre care a susținut că este oprită de două săptămâni.

Magyar spune că Paks a revenit la capacitate maximă

Magyar a transmis că toate cele patru reactoare ale centralei ungare și cele opt turbine sunt operaționale. Potrivit premierului, revenirea la capacitate maximă a fost posibilă după intervențiile desfășurate în ultimele săptămâni de echipele din energie și gospodărirea apelor.

Paks, la capacitate maximă! (...) Toate cele patru reactoare și toate cele opt turbine funcționează impecabil”, a scris Peter Magyar, precizând totodată că lucrările la pragul de fund construit la Paks avansează înaintea calendarului estimat.

În același mesaj, șeful Guvernului de la Budapesta a lansat o nouă ironie la adresa României. „Între timp, centrala nucleară din România, dată anterior drept exemplu de către «experții» autoproclamați, este oprită de două săptămâni”, a afirmat acesta.

Peter Magyar, o nouă ironie la adresa României

Nu este prima intervenție publică în care Peter Magyar compară răspunsul Ungariei cu măsurile adoptate în România în contextul problemelor provocate de situația de pe Dunăre. În ultimele zile, premierul ungar a publicat mai multe mesaje în care a criticat modul în care Bucureștiul ar fi gestionat criza.

Centrala nucleară de la Paks se află pe malul Dunării, la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta. Unitatea are patru reactoare de tip VVER, de tehnologie sovietică, și asigură, în mod obișnuit, între 40% și 50% din necesarul de electricitate al Ungariei. Sistemul său de răcire utilizează parțial apă din Dunăre.

La Cernavodă funcționează reactoare de tip CANDU, de tehnologie canadiană. În condiții normale, cele două unități nucleare contribuie cu aproximativ 20% la producția de energie electrică a României.

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