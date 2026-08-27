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Extern· 2 min citire
Peter Magyar ironizează România după repornirea centralei de la Paks: „Cernavodă este oprită de două săptămâni”
Peter Magyar, premierul Ungariei
Publicat27 aug. 2026, 17:51
Actualizat27 aug. 2026, 18:19
Premierul Ungariei, Peter Magyar, a reluat joi criticile la adresa autorităților române, după ce a anunțat că centrala nucleară de la Paks a revenit la capacitatea maximă de funcționare.
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