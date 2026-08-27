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Politica· 2 min citire
Victorie la Înalta Curte pentru Realitatea Plus: Suspendarea emisiei decise de CNA, blocată definitiv
Publicat27 aug. 2026, 10:43
Actualizat27 aug. 2026, 10:44
Decizie fără precedent. Judecătorii au recunoscut că redacția Realitatea a fost și este supusă de mai mulți ani unor abuzuri fără precedent. Începând de acum, avocații noștri vor deschide acțiuni atât penale, cât și civile, pe numele tuturor membrilor CNA care ne hărțuiesc și fac presiuni la adresa Realitatea PLUS. Dumneavoastră, telespectatorilor, vă mulțumim că sunteți alături de televiziunea poporului și vă promitem că vom lupta în continuare pentru adevăr!
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