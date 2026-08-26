Miron Mitrea, atac la adresa lui Ilie Bolojan în scandalul de la DNA Iași. „Nu e om de stat și habar n-are cum trebuie să se comporte un prim-ministru”

Publicat 26 aug. 2026, 18:42 Sursă Realitatea PLUS

Solicitarea ca Ilie Bolojan să fie audiat la București, prin intermediul unei comisii rogatorii, înaintea audierilor programate la DNA Iași a fost comentată de analistul politic Miron Mitrea la Realitatea PLUS. Acesta a pus sub semnul întrebării motivul pentru care premierul ar prefera ca procedura să aibă loc în Capitală și a susținut că, în mod obișnuit, o persoană chemată de procurori trebuie să se prezinte la locul indicat.

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