Miron Mitrea, atac la adresa lui Ilie Bolojan în scandalul de la DNA Iași. „Nu e om de stat și habar n-are cum trebuie să se comporte un prim-ministru”

Solicitarea ca Ilie Bolojan să fie audiat la București, prin intermediul unei comisii rogatorii, înaintea audierilor programate la DNA Iași a fost comentată de analistul politic Miron Mitrea la Realitatea PLUS. Acesta a pus sub semnul întrebării motivul pentru care premierul ar prefera ca procedura să aibă loc în Capitală și a susținut că, în mod obișnuit, o persoană chemată de procurori trebuie să se prezinte la locul indicat.
Mitrea a vorbit și despre ancheta în care este vizată Maria Trăilă, despre declarațiile acesteia privind caracterul „artificial” al scandalului și despre modul în care un demnitar ar trebui să gestioneze întâlnirile cu oameni de afaceri.
Miron Mitrea pune sub semnul întrebării comisia rogatorie
Analistul politic a explicat că nu vede un motiv evident pentru care un prim-ministru ar trebui să fie audiat prin comisie rogatorie. În opinia sa, această procedură este asociată în mod obișnuit unor situații în care autoritățile trebuie să obțină declarații sau să desfășoare acte de anchetă într-o altă țară.
„Asta e greu să anticipez sau să mă gândesc eu să înțeleg. În mod normal, când ești chemat la DNA Iași, te duci la DNA Iași, că ești sau nu prim-ministru demis sau nedemis. Te duci acolo unde te cheamă justiția și răspunzi. Probabil că încearcă să tragă un pic de timp, probabil că se gândește la pentru o comisie rogatorie, n-am auzit încă să fie nevoie să faci o comisie rogatorie ca să fii anchetat în țara ta. Comisii rogatorii se fac de obicei atunci când e nevoie să anchetezi niște cetățeni ai unei țări străine, terțe și nu o să-i aduci cum mai văzut, din Belgia sau din Olanda la București să răspundă cum e cu fotbaliștii.
Mitrea a descris mecanismul unei comisii rogatorii și a susținut că nu vede logica unei astfel de proceduri între două localități din România.
„Se face o comisie rogatorie și trimiți întrebările și procurorii de acolo pun ei întrebările și obțin răspunsurile. Mi se pare stupid să discutăm de o comisie rogatorie de la Iași la București. Te urci în mașină și te duci acolo, că asta este normalitate când te cheamă.
Ancheta trebuie lăsată să își urmeze cursul
Analistul politic a continuat prin a preciza că existența unui dosar politic este o ipoteză și că nu consideră că poate stabili el natura anchetei. În același timp, Mitrea a susținut că existența unor probe trebuie clarificată în cadrul procedurii judiciare.
„Există oameni care pot să decidă așa ceva. Dar nu cred că s-ar fi lucrat în felul ăsta. Dar nu vreau eu să fac pe judecătorul, că nu sunt. Doamna Trăilă a fost pusă sub acuzare, sunt convins că există niște dovezi. Mari, mici, nu știu, există niște dovezi acolo. Va fi sau nu condamnată, haideți să așteptăm să vedem. În România cazurile astea durează foarte mult, la mine a durat nouă ani. Deci nu am foarte mare încredere în poziția doamnei Trăilă, pentru că este un scandal mediatic. Nu este un scandal mediatic. Este un dosar la DNA. Este un dosar la DNA. Vom vedea dacă DNA-ul se va comporta corect și nu va face publice foarte multe date din dosar sau din nou, ca totdeauna, va face acest lucru.”
Cum vede Miron Mitrea întâlnirile dintre demnitari și oameni de afaceri
O altă parte importantă a intervenției sale a vizat întâlnirile pe care oficialii le au cu oameni de afaceri. Mitrea a susținut că un demnitar aflat într-o funcție importantă ar trebui să evite întâlnirile individuale în birou cu persoane din mediul de afaceri.
„Vreau să spun în primul rând că un demnitar la nivelul prim-ministru, și la nivel mai jos decât prim-ministru, un demnitar serios, nu se va întâlni niciodată singur în birou cu un om de afaceri. Oricât de mare este omul acela de afaceri, oricât de important este omul acela de afaceri, indiferent ce țară vine omul acela de afaceri.
Ce reguli ar trebui respectate
În opinia analistului politic, la asemenea întâlniri ar trebui să fie prezente și alte persoane, astfel încât discuțiile și modul în care acestea se desfășoară să poată fi confirmate ulterior.
„Orice demnitar care înțelege ce înseamnă să fii pe o funcție publică va avea grijă că la întâlniri de acest gen să fie de față și alți oameni. Și de obicei oameni care nu sunt neapărat din cea mai apropiată zonă a lui, ci oameni care pot fi martori la faptul că nu s-a probat și n-a făcut nicio chestie dubioasă, ca să spun așa. Pentru că chiar dacă are sau nu are dreptate Ilie Bolojan, eu nu știu acest lucru și eu nu sunt progresist să încep să acuz înainte de a vedea niște lucruri că se întâmplă sau să am informații.
Întâlnirea cu un om de afaceri și problema politică invocată de Mitrea
Mitrea a vorbit apoi despre situația în care un demnitar se întâlnește cu un om de afaceri în propriul birou, fără ca alte persoane să fie de față. El a susținut că, indiferent de existența sau inexistența unei fapte ilegale, o asemenea situație poate genera o problemă politică majoră atunci când ulterior apar acuzații de mită.
„Chiar dacă e adevărat sau nu faptul că s-a întâlnit cu un om de afaceri la el în birou, între patru ochi sau șase, că nu știu, și au discutat iar după aceea a apărut o problemă legată cu mita de un milion și jumătate, îi creează o problemă politică imensă.
Criticile la adresa modului în care sunt tratate acuzațiile politice
Analistul a extins discuția și asupra modului în care, în opinia sa, sunt tratate acuzațiile atunci când sunt vizați politicieni din tabere diferite. În acest context, el a făcut referire și la reacțiile unor politicieni progresiști și la afirmații potrivit cărora o anchetă ar fi rezultatul unei intervenții politice.
„Acum noi însă suntem obișnuiți cu progresiștii din toată lumea și cu cei din România. Nu le pasă. O să vorbească, o să dea tot felul de interviuri, o să ne spună că sunt nevinovați și că PSD-ul a pus procuratura de la Iași să-i creeze o problemă lui Bolojan, pentru că asta este singura modalitate de a se apăra. Sau iese domnul Drulă, așa cum a făcut într-o emisiune cu noi doi, și ne spune că este vorba de un malpraxis juridic. Dacă e vorba de ei e malpraxis juridic, dacă e vorba de alții numai că se aude ceva trebuie să merg la pușcărie că sunt hoți. Deci marea greșeală a lui Bolojan, care arată că nu este un om de stat, și asta este evident că nu e un om de stat, e că s-a întâlnit cu oameni de afaceri la el în birou. Mai fac o observație.
Ce ar trebui să facă un demnitar înaintea unei întâlniri
Mitrea a revenit la problema verificărilor care, în opinia sa, ar trebui făcute înainte ca un demnitar să primească în biroul său un om de afaceri. El consideră că instituțiile statului și membrii cabinetului pot furniza informații relevante despre persoana care solicită întâlnirea.
„În momentul în care la tine, demnitar, ministru, om de afaceri, îl anunță prezența un om de afaceri, din România sau din afara țării, că se întâmplă acest lucru. Chiar dacă ai ceva vagi informații, ești obligat să faci, dai un telefon, să pui pe cei din cabinet, să vorbească cu organizațiile statale, instituțiile statului, care știu, care au informații, să afli cine este cetățeanul respectiv și ce interese are. Că poate veni unul la tine să poarte discuții, să iasă afară, să spună orice, dacă este un om care are probleme. Deci nu știu dacă Bolojan, ca să trag o concluzie, eu nu știu dacă Ilie Bolojan a participat sau nu la această mizerie cu mita de 1,5 milioane. Dar știu sigur că nu e om de stat și că habar n-are cum trebuie să se comporte un prim-ministru în funcția lui.”