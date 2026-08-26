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Sanatate· 1 min citire
Criză uriașă: lipsesc medicamente pentru bolnavii de cancer
Publicat26 aug. 2026, 09:54
Actualizat26 aug. 2026, 11:45
SursăRealitatea PLUS
Este criză uriașă și în sistemul medical! Mai multe medicamente pentru bolile oncologice lipsesc din farmacii și spitale, iar pacienții sunt nevoiți să amâne tratamentul sau să caute pastilele în străinătate.
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