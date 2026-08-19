Incendiu la o companie de apărare din Estonia. Autoritățile suspectează un posibil sabotaj cu implicarea Rusiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 10:41

Autoritățile estoniene investighează posibilitatea ca focul izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la sediul unei companiii de apărare din Tallinn să fi fost provocat intenționat. Suspecții au fost identificați, iar una dintre pistele anchetei vizează un posibil act de sabotaj și implicarea Rusiei, însă autoritățile nu au stabilit deocamdată responsabilitatea Moscovei.

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