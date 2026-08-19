Incendiu la o companie de apărare din Estonia. Autoritățile suspectează un posibil sabotaj cu implicarea Rusiei

Autoritățile estoniene investighează posibilitatea ca focul izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la sediul unei companiii de apărare din Tallinn să fi fost provocat intenționat. Suspecții au fost identificați, iar una dintre pistele anchetei vizează un posibil act de sabotaj și implicarea Rusiei, însă autoritățile nu au stabilit deocamdată responsabilitatea Moscovei.
Clădirea companiei Milrem Robotics din Tallinn a luat foc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Dovezile preliminare indică posibilitatea ca incendiul să fi fost provocat deliberat, potrivit postului public de televiziune din Estonia, citat de Kyiv Post.
Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a transmis pe X că suspecții au fost identificați și că anchetatorii verifică inclusiv pista unui posibil sabotaj și a implicării Rusiei.
Procurorul general al Estoniei, Astrid Asi, a precizat că suspecții au fost identificați pe baza probelor strânse de Serviciul de Securitate Internă și de Prefectura de Nord. Procurorii au solicitat instanței arestarea acestora, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească motivele atacului. Ancheta se află însă într-o etapă incipientă, iar autoritățile estoniene nu au stabilit până în prezent că Rusia s-ar afla în spatele incendiului.
Estonia investighează pista unui atac asupra industriei de apărare
Autoritățile de la Tallinn tratează incidentul cu o atenție deosebită, având în vedere că Milrem Robotics face parte din industria de apărare a Estoniei.
„Încercările de a ne intimida sau de a ne submina securitatea nu vor avea succes. Ne vom proteja poporul și companiile prin orice mijloace necesare”, a declarat oficialul estonian.
Ambasada Rusiei la Tallinn nu a răspuns imediat solicitării de comentarii din partea Reuters. Moscova a respins în repetate rânduri acuzațiile formulate de state occidentale privind implicarea sa în acte de sabotaj și alte operațiuni clandestine desfășurate în Europa.
Compania produce roboți militari utilizați în Ucraina
Milrem Robotics dezvoltă sisteme militare autonome, printre care se numără vehiculul terestru fără pilot THeMIS. Potrivit companiei, aceste sisteme sunt utilizate în Ucraina încă din 2022 pentru misiuni de logistică, evacuare a răniților și degajare a traseelor.
În luna iunie, Milrem Robotics și compania olandeză VDL Defentec au început livrarea primelor vehicule produse pe o nouă linie de fabricație. Proiectul face parte dintr-un contract finanțat de Olanda, care prevede furnizarea a peste 100 de sisteme THeMIS către Ucraina.