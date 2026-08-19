Suedezii au ridicat de la sol cel mai mare avion electric de pasageri. Zborul de 27 de minute a costat doar 5 dolari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 11:34

Avioanele electrice au avut parte de un drum mult mai dificil decât părea în urmă cu câțiva ani, când numeroase companii anunțau proiecte ambițioase pentru aeronave alimentate exclusiv de baterii. Limitările tehnologiei au devenit însă rapid evidente, iar cele mai multe proiecte au ajuns să vizeze avioane mici, cu autonomie redusă și capacitate limitată de transport.

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