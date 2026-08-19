TikTok pregătește o schimbare uriașă. Utilizatorii ar putea trimite bani direct prin mesaje

TikTok analizează introducerea unei funcții prin care utilizatorii ar putea să își trimită bani direct prin mesaje private, o schimbare care ar apropia platforma de zona serviciilor financiare. Informația este prezentată de Bloomberg, care notează că noua facilitate ar putea fi gestionată prin TikTok Pay, sistem de plăți disponibil deja în anumite țări din Asia de Sud-Est.
Deocamdată, funcția nu este testată pe nicio piață, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei. Totuși, existența unor elemente de cod ascunse în versiunea actuală a aplicației TikTok pentru iPhone din Statele Unite indică faptul că dezvoltarea unei asemenea opțiuni este analizată.
Banii ar putea fi trimiși direct prin mesajele TikTok
Codul identificat în aplicație oferă indicii despre modul în care ar putea funcționa sistemul. Utilizatorii ar putea trimite bani prin mesaje directe, iar persoana care primește suma ar trebui să accepte plata înainte de expirarea unui anumit termen.
Expeditorul ar putea primi, la rândul său, informații despre stadiul tranzacției. Aceste notificări ar putea apărea fie prin notificări push, fie în căsuța de mesaje a utilizatorului.
O altă funcție descoperită în cod face referire la posibilitatea ca expeditorul să atașeze un mesaj plății. Sistemul ar semăna astfel cu modul în care funcționează serviciul Venmo al companiei PayPal Holdings Inc., unde utilizatorii pot adăuga o explicație sau un mesaj atunci când trimit bani.
Totuși, aceste indicii nu înseamnă că funcția va ajunge obligatoriu în versiunea finală a aplicației.
TikTok spune că funcția nu este testată
Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat că facilitatea nu este în prezent testată pe nicio piață.
Declarația sugerează că proiectul se află într-o etapă timpurie de dezvoltare, iar compania nu a decis încă dacă va lansa efectiv sistemul de plăți între utilizatori.
Bloomberg precizează, de asemenea, că nu există nicio garanție că TikTok va introduce în cele din urmă funcția de plată peer-to-peer.
Faptul că au fost descoperite referințe la această facilitate în codul aplicației indică însă faptul că ByteDance Ltd., compania care deține TikTok, analizează posibilitatea de a extinde platforma și către astfel de tranzacții.
TikTok Pay există deja în Asia de Sud-Est
Un eventual sistem de transfer direct de bani ar putea utiliza infrastructura TikTok Pay.
Serviciul este disponibil în prezent în Vietnam, Malayezia și Thailanda. În aceste piețe, TikTok Pay este folosit pentru plata cumpărăturilor realizate prin TikTok Shop.
Extinderea către plățile între utilizatori ar reprezenta însă un pas diferit. În loc ca sistemul să fie folosit în principal pentru achiziții realizate în cadrul platformei, utilizatorii ar putea să își transfere bani unul altuia.
O asemenea funcție ar putea fi utilă inclusiv pentru creatorii de conținut sau pentru persoanele care interacționează frecvent în cadrul platformei.
Utilizatorii cheltuiesc deja miliarde de dolari pe TikTok
TikTok are deja un volum uriaș de tranzacții generate de utilizatorii săi.
Consumatorii din întreaga lume au cheltuit peste 2,9 miliarde de dolari pe TikTok de la începutul acestui an, potrivit firmei de cercetare de piață Sensor Tower.
Din 2022, TikTok este cea mai mare aplicație la nivel mondial în funcție de veniturile obținute din achizițiile realizate în aplicație, potrivit aceleiași companii de cercetare.
În Statele Unite, utilizatorii cheltuiesc pe TikTok mai mulți bani decât pe YouTube, Facebook și Instagram.
Platforma obține venituri din mai multe tipuri de tranzacții. TikTok Shop este unul dintre cele mai importante huburi comerciale ale aplicației și permite realizarea de achiziții direct în cadrul platformei.
În același timp, utilizatorii pot cumpăra monede digitale pe care le folosesc pentru a trimite cadouri virtuale creatorilor de conținut și gazdelor transmisiunilor live. Aceste recompense pot fi ulterior convertite în bani.
Utilizatorii trimit deja bani în afara platformei
Există și o altă situație pe care TikTok ar putea încerca să o integreze în propriul ecosistem.
Mulți utilizatori și creatori de conținut își trec în biografia profilului metodele prin care pot primi bani, precum Venmo sau Cash App.
În acest fel, persoanele care îi urmăresc sau cu care interacționează pe TikTok pot trimite bani în afara platformei.
O funcție de plată directă prin mesaje ar putea elimina necesitatea utilizării unui serviciu extern în astfel de situații. Utilizatorii ar putea realiza tranzacția fără să părăsească aplicația.
Pentru TikTok, un asemenea sistem ar însemna și posibilitatea de a păstra o parte mai mare din activitatea financiară generată de comunitatea sa în interiorul propriului ecosistem.
TikTok nu este singura platformă care intră în zona financiară
Tendința nu este însă specifică TikTok.
Elon Musk a făcut în ultimul an mai mulți pași pentru transformarea platformei X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, într-o „aplicație pentru orice”, care să includă și servicii financiare.
Unii creatori de pe X au avut posibilitatea să testeze funcții noi, printre care „X Money”, destinată transferurilor de bani între utilizatori.
În acest context, dezvoltarea unei funcții similare de către TikTok ar reprezenta o extindere a direcției pe care marile platforme de social media au început deja să o exploreze. Pentru TikTok, însă, funcția se află în acest moment într-un stadiu incipient, iar compania nu a anunțat că va lansa efectiv plățile directe între utilizatori.