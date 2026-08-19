TikTok pregătește o schimbare uriașă. Utilizatorii ar putea trimite bani direct prin mesaje

Publicat 19 aug. 2026, 11:15 Actualizat 19 aug. 2026, 11:16

TikTok analizează introducerea unei funcții prin care utilizatorii ar putea să își trimită bani direct prin mesaje private, o schimbare care ar apropia platforma de zona serviciilor financiare. Informația este prezentată de Bloomberg, care notează că noua facilitate ar putea fi gestionată prin TikTok Pay, sistem de plăți disponibil deja în anumite țări din Asia de Sud-Est.

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