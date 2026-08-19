Telefonul ți se descarcă de două ori pe zi? Cinci aplicații care îți devorează bateria fără să-ți dai seama

Publicat 19 aug. 2026, 09:58 Sursă Il Messaggero

O baterie cu o capacitate mare nu înseamnă automat că telefonul va rezista o zi întreagă fără încărcare. Autonomia poate scădea rapid atunci când mai multe aplicații rulează în același timp și folosesc resurse precum ecranul, procesorul sau conexiunea la internet.

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