România pregătește reluarea exporturilor de ovine către Libia. Delegație oficială, în ferme și abatoare pentru verificări

România face pași pentru reluarea exporturilor de animale vii către Libia, în special a livrărilor de ovine. O delegație oficială libiană se află în țara noastră în perioada 5-10 octombrie, pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare necesare reluării schimburilor comerciale.
Delegația a fost primită de președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, împreună cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Libiei la București, Mohamed A. Albarouni.
Ce verifică delegația libiană în România
Discuțiile dintre oficialii români și cei libieni se concentrează asupra măsurilor adoptate de România pentru controlul și monitorizarea situației epidemiologice. Un alt obiectiv îl reprezintă garanțiile sanitare pe care autoritățile române le oferă partenerilor externi pentru reluarea exporturilor.
În timpul vizitei, reprezentanții Libiei, alături de conducerea și specialiștii ANSVSA, vor merge în ferme de animale și centre de colectare. Programul include și verificări la abatoare de ovine, bovine și păsări, precum și la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA).
Vizitele au rolul de a prezenta modul în care funcționează sistemul românesc de control sanitar-veterinar, măsurile de biosecuritate și trasabilitate, dar și capacitatea României de a diagnostica și monitoriza starea de sănătate a animalelor.
„Această vizită tehnică este o etapă importantă pentru sectorul zootehnic românesc. Astăzi, primim delegația oficială din Libia și, în continuare, vom merge împreună în teren pentru a prezenta, în mod concret, măsurile pe care România le implementează pentru controlul situației epidemiologice și pentru securizarea exporturilor”, a declarat președintele ANSVSA.
România vrea să reia livrările către piețele terțe
Potrivit ANSVSA, vizita delegației libiene face parte din strategia de pregătire a reluării livrărilor de ovine către piețele terțe.
Reluarea exporturilor este avută în vedere după finalizarea etapelor de imunizare și aplicarea măsurilor prevăzute în Planul de Acțiune.
Partea libiană și-a exprimat deja disponibilitatea de a începe importurile de ovine din România după implementarea acestor măsuri.
România a exportat ovine de 14,3 milioane de dolari către Libia în 2024
România și Libia au o colaborare comercială mai veche în sectorul zootehnic. Schimburile comerciale dintre cele două țări au fost suspendate în perioada 2011-primăvara anului 2023, pe fondul instabilității politice din regiune și al restricțiilor sanitare internaționale.
În primăvara lui 2023, ANSVSA a contribuit la reluarea relațiilor comerciale prin negocierea și aprobarea unor noi modele de certificate sanitare veterinare necesare pentru export.
Un an mai târziu, în 2024, România a exportat în Libia ovine vii în valoare de 14,3 milioane de dolari, potrivit datelor internaționale de comerț OEC/COMTRADE.
Demersurile pentru extinderea piețelor de export au inclus și renegocierea și aprobarea unor certificate sanitare veterinare pentru livrările de ovine către alte state terțe.
Printre acestea se numără Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit, Tunisia și Israel.
Urmează discuțiile cu importatorii libieni
Vizita tehnică a delegației oficiale reprezintă o etapă în pregătirea reluării efective a schimburilor comerciale dintre România și Libia.
După încheierea acesteia, România urmează să primească și reprezentanți ai mediului de afaceri din Libia interesați de contractarea unor volume de animale.
Discuțiile cu aceștia vor avea ca obiectiv pregătirea concretă a reluării livrărilor de ovine și a schimburilor comerciale dintre cele două țări.