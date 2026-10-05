România pregătește reluarea exporturilor de ovine către Libia. Delegație oficială, în ferme și abatoare pentru verificări

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 oct. 2026, 18:39

România face pași pentru reluarea exporturilor de animale vii către Libia, în special a livrărilor de ovine. O delegație oficială libiană se află în țara noastră în perioada 5-10 octombrie, pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare necesare reluării schimburilor comerciale.

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