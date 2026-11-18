Elena Cârstea a ajuns de urgență la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, după ce starea sa de sănătate s-a agravat la câteva zile de la revenirea în România. Cântăreața, stabilită de mai mulți ani în Statele Unite, ar fi acuzat probleme serioase de respirație, iar apropiații au solicitat în repetate rânduri intervenția ambulanței.
Artista a revenit în țară pe 12 noiembrie 2026, pentru a-și rezolva câteva probleme dentare. Potrivit unei persoane apropiate, Elena Cârstea a început să se simtă rău chiar după ce a ajuns pe Aeroportul Otopeni. În zilele următoare, simptomele s-ar fi accentuat, iar starea generală s-ar fi înrăutățit.
Elena Cârstea ar fi refuzat inițial internarea. Saturația de oxigen nu creștea peste 90
Mioara, o apropiată a artistei, a povestit pentru Spynews.ro că familia a solicitat inițial ajutor medical la domiciliu. Elena Cârstea ar fi primit tratament, inclusiv antibiotic injectabil, însă nu s-ar fi simțit mai bine.
Potrivit aceleiași relatări, medicii i-ar fi recomandat internarea, dar cântăreața ar fi refuzat în primele două zile. Pentru a o ajuta să respire, rudele i-au închiriat un aparat de oxigen pentru utilizare acasă.
Nici această măsură nu ar fi dus la o îmbunătățire suficientă. Apropiata artistei susține că saturația de oxigen nu ar fi depășit 90, iar starea acesteia a continuat să fie îngrijorătoare.
„Nu putea respira”. Cum a ajuns artista la Spitalul Floreasca
În cele din urmă, dificultățile respiratorii și starea generală de rău au determinat familia să solicite din nou ajutor medical. Potrivit declarațiilor făcute de Mioara, artista avea și tensiunea arterială ridicată, precum și pulsul foarte mare.
„Nu putea respira”, a spus apropiata cântăreței, care a povestit că a însoțit-o la Spitalul Floreasca.
Elena Cârstea a fost internată marți, 17 noiembrie, și a rămas sub supravegherea medicilor. Până la momentul publicării, nu fusese comunicat un diagnostic oficial și nici nu existau informații certe despre durata spitalizării sau data la care artista ar putea fi externată.
Fiica artistei ar urma să vină din Statele Unite
Familia Elenei Cârstea, aflată în Statele Unite, a fost informată despre problemele medicale. Potrivit aceleiași persoane apropiate, soțul și cele două fiice ale cântăreței știu că aceasta a ajuns la spital.
Adriana, una dintre fiicele artistei, ar urma să vină în România pentru a-și însoți mama înapoi în America. Călătoria ar urma să aibă loc după ce starea Elenei Cârstea se va stabiliza și medicii vor considera că poate călători.
Cântăreața are două fiice adoptate, Sanda și Adriana, și locuiește de mai mulți ani în Statele Unite.
Elena Cârstea a suferit un accident vascular cerebral în 2023
Problemele actuale de sănătate readuc în atenție istoricul medical al artistei. În februarie 2023, Elena Cârstea a suferit un accident vascular cerebral în Statele Unite și a avut nevoie de recuperare medicală.
La acel moment, cântăreața a vorbit public despre dificultățile întâmpinate în procesul de recuperare, despre exercițiile pe care trebuia să le facă și despre faptul că avea nevoie de un baston pentru a se deplasa.
În septembrie 2026, artista a anunțat că renunță la crescătoria de pisici pe care o avea în America, explicând că trebuie să își protejeze sănătatea și să evite efortul fizic.
Deocamdată, nu există informații medicale oficiale care să stabilească dacă actualele probleme respiratorii au legătură cu accidentul vascular cerebral suferit în urmă cu trei ani.