Publicat 18 nov. 2026, 12:02 Actualizat 18 nov. 2026, 12:05

Elena Cârstea a ajuns de urgență la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, după ce starea sa de sănătate s-a agravat la câteva zile de la revenirea în România. Cântăreața, stabilită de mai mulți ani în Statele Unite, ar fi acuzat probleme serioase de respirație, iar apropiații au solicitat în repetate rânduri intervenția ambulanței.

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