Prințul Harry vrea să se împace cu familia regală britanică. Mesajul transmis despre Charles și William

Prințul Harry a declarat că își dorește să repare relațiile cu tatăl său, regele Charles al III-lea, și cu fratele său mai mare, prințul William, după ani de tensiuni în familia regală britanică. Într-un interviu acordat revistei GQ, publicat pe 20 octombrie 2026, ducele de Sussex a spus că împăcarea este esențială și că nu vrea ca neînțelegerile familiale să continue la nesfârșit.
„Cel mai important lucru este să ne împăcăm”
Harry a vorbit deschis despre relațiile complicate cu tatăl său, recunoscând că își dorește ca lucrurile să se îndrepte. „Unii oameni nu vor ca lucrurile să se rezolve. Eu vreau să se rezolve ”, a declarat prințul, explicând că experiența sa poate fi relevantă și pentru alte persoane care trec prin conflicte în familie.
„Cu tot ce se întâmplă în lume, cel mai important lucru este să ne împăcăm”, a mai spus acesta. Harry a recunoscut că urmele conflictelor pot rămâne mult timp, dar a încurajat oamenii să încerce să lase trecutul în urmă, atunci când acest lucru este posibil.
De ce s-au deteriorat relațiile din familia regală?
Ruptura s-a accentuat în 2020, când Harry și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite. Ulterior, cei doi au vorbit public despre experiențele lor în cadrul monarhiei, inclusiv într-un interviu televizat și într-un serial documentar. În 2023, Harry și-a publicat volumul de memorii Spare, în care a relatat detalii despre conflictele din familie.
Relația cu prințul William a rămas deosebit de tensionată, iar contactele dintre cei doi frați au fost rare în ultimii ani. Harry s-a întâlnit din nou cu tatăl său, însă reconcilierea nu a fost confirmată oficial de Palatul Buckingham.
Harry vorbește și despre revenirea în Marea Britanie
În același interviu, ducele de Sussex a vorbit despre revenirea familiei sale în Marea Britanie și despre experiența copiilor săi, Archie și Lilibet, care au început să frecventeze o școală britanică. Harry a spus că această schimbare a avut o semnificație personală importantă și că cei mici se bucură de noua experiență.
Prințul a abordat și relația dificilă cu presa britanică, exprimându-și speranța că tensiunile din trecut vor putea fi depășite. El a spus că și-ar dori ca toate părțile implicate să poată lăsa în urmă conflictele și să se concentreze asupra unor obiective constructive.
Declarațiile lui Harry nu confirmă o împăcare
După publicarea interviului, un purtător de cuvânt al ducilor de Sussex a precizat că afirmația lui Harry despre oamenii care nu vor ca lucrurile să se rezolve nu a fost o critică la adresa prințului William sau a altui membru al familiei regale. Comentariul a fost făcut într-un context general, a transmis reprezentantul.