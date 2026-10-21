Prințul Harry vrea să se împace cu familia regală britanică. Mesajul transmis despre Charles și William

Publicat 21 oct. 2026, 10:06 Actualizat 21 oct. 2026, 10:15

Prințul Harry a declarat că își dorește să repare relațiile cu tatăl său, regele Charles al III-lea, și cu fratele său mai mare, prințul William, după ani de tensiuni în familia regală britanică. Într-un interviu acordat revistei GQ, publicat pe 20 octombrie 2026, ducele de Sussex a spus că împăcarea este esențială și că nu vrea ca neînțelegerile familiale să continue la nesfârșit.

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