O actriță care a cucerit publicul prin rolul său într-o telenovelă difuzată și în România a fost reținută în Turcia. Numele său apare într-o anchetă amplă privind presupuse fapte de trafic de droguri și prostituție, în care sunt implicate zeci de persoane.
O veste neașteptată zguduie lumea serialelor turcești! Actrița Deniz Çakır, cunoscută publicului din România pentru apariția în producția „Secolul magnific: Kösem”, ar fi fost reținută în Turcia, în cadrul unei anchete de amploare care vizează traficul de droguri și prostituția. Informația a fost relatată de Nexta, care citează publicația turcă Yeni Şafak.
Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, autoritățile au desfășurat o operațiune de amploare la Istanbul, în urma căreia procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 35 de persoane. Ancheta vizează mai multe presupuse infracțiuni, printre care traficul și distribuirea de droguri, deținerea și consumul de substanțe interzise, dar și fapte asociate prostituției.
Deocamdată, nu au fost făcute publice informații clare cu privire la acuzațiile care i-ar fi fost aduse actriței Deniz Çakır. Autoritățile turce nu au precizat în ce calitate este implicată aceasta în anchetă și nici care ar fi rolul său în dosarul instrumentat de procurori.
Cum a început ancheta din Turcia
Investigația ar fi fost construită pe baza mai multor probe, printre care declarațiile martorilor și ale persoanelor suspectate de implicare în activitățile cercetate. De asemenea, anchetatorii au analizat informații obținute din telefoane mobile și alte dispozitive electronice.
Dosarul este unul complex, iar operațiunea desfășurată la Istanbul a atras atenția presei din Turcia și din străinătate. Cele 35 de mandate de arestare arată amploarea investigației, însă responsabilitatea fiecărei persoane vizate urmează să fie stabilită în cadrul procedurilor judiciare.
Cine este Deniz Çakır, actrița cunoscută din „Secolul magnific: Kösem”
Deniz Çakır este o actriță turcă familiară telespectatorilor din România, în special datorită producției istorice „Secolul magnific: Kösem”, cunoscută și sub numele de „Kösem”.
Serialul urmărește povestea Sultanei Kösem, una dintre cele mai influente femei din istoria Imperiului Otoman, și ascensiunea sa în perioada cunoscută drept „Sultanatul Femeilor”.
Producția a avut premiera în Turcia pe 12 noiembrie 2015, iar în România a ajuns pe 23 ianuarie 2017, unde a atras atenția iubitorilor de seriale istorice turcești.
În acest moment, informațiile despre presupusa implicare a actriței în dosarul instrumentat la Istanbul sunt limitate, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre situația sa juridică.