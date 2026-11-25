Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 nov. 2026, 10:00

O actriță care a cucerit publicul prin rolul său într-o telenovelă difuzată și în România a fost reținută în Turcia. Numele său apare într-o anchetă amplă privind presupuse fapte de trafic de droguri și prostituție, în care sunt implicate zeci de persoane.

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