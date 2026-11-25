Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 nov. 2026, 08:44

Un container eșuat pe o plajă din Bulgaria ar proveni de pe nava comercială Contship Jet, scufundată în luna octombrie, după ce a fost lovită de drone navale în Marea Neagră. Autoritățile bulgare au deschis containerul marți, după ce acesta a fost păzit timp de 22 de zile. În interior au fost descoperite zeci de cutii cu decorațiuni de Crăciun, care aparțin unei firme din România.

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