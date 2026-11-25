Un container eșuat pe o plajă din Bulgaria ar proveni de pe nava comercială Contship Jet, scufundată în luna octombrie, după ce a fost lovită de drone navale în Marea Neagră. Autoritățile bulgare au deschis containerul marți, după ce acesta a fost păzit timp de 22 de zile. În interior au fost descoperite zeci de cutii cu decorațiuni de Crăciun, care aparțin unei firme din România.
Containerul eșuat în Bulgaria ar proveni de pe nava atacată cu drone în drum spre Constanța
Containerul a fost adus de valuri la țărm pe 2 noiembrie, în apropierea orașului bulgar Țarevo, între campingurile Arapia și Oasis. Autoritățile l-au securizat imediat pentru a împiedica valurile să îl tragă din nou în larg, iar zona a fost păzită permanent. Una dintre principalele ipoteze ale anchetatorilor este că acesta face parte din încărcătura navei Contship Jet, scufundată în Marea Neagră în urma unui atac cu drone.
Marți, 24 noiembrie, containerul a fost deschis cu acordul procurorilor militari, în prezența reprezentanților Poliției Militare și ai autorităților vamale. În interior au fost descoperite aproximativ 80 de cutii cu decorațiuni de Crăciun, unele dintre produse aflându-se încă în ambalajele originale. Printre obiectele recuperate se numără figurine cu Moș Crăciun în mărime naturală, reni, un urs polar și numeroase ornamente festive.
Încărcătura aparține unei firme românești. Pagube de 50.000 de euro
La operațiunea de recuperare a mărfii a participat și un reprezentant al firmei românești căreia îi aparțin decorațiunile. Acesta a estimat pagubele la aproximativ 50.000 de euro. În urma verificărilor efectuate, autoritățile vamale bulgare au anunțat că în container nu au fost descoperite substanțe interzise.
Produsele vor fi inventariate individual, sub supravegherea autorităților, înainte de a fi încărcate într-un camion și transportate în România. În ceea ce privește containerul avariat, guvernatorul regiunii Burgas, Diko Dikov, a precizat că autoritățile așteaptă instrucțiuni din partea procurorilor militari. Acesta a dat asigurări că recipientul nu va fi abandonat pe litoral, conform Nova.bg.
Nava Contship Jet transporta peste 400 de containere când a fost atacată
Nava comercială Contship Jet a fost lovită de drone navale pe 28 octombrie, în apropierea coastelor Bulgariei, în timp ce se deplasa din portul israelian Haifa către Constanța. Vasul, care naviga sub pavilion liberian, transporta 421 de containere și avea la bord 18 membri ai echipajului. Toți marinarii au fost salvați, însă nava s-a scufundat în urma avariilor suferite.
Mai multe containere au ajuns în apele Mării Negre, iar autoritățile bulgare au avertizat asupra riscurilor pentru navigație și asupra unui posibil pericol de poluare. Atacul s-a înscris într-o serie de incidente care au vizat navele comerciale din vestul Mării Negre și care au stârnit îngrijorări privind extinderea conflictului din Ucraina. În urma acestor atacuri, Bulgaria a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității maritime.
Compania Contships Management, cu sediul la Atena, care opera nava scufundată, a transmis că nu poate confirma dacă recipientul recuperat de autoritățile bulgare s-a aflat la bordul vasului. Proveniența exactă a containerului urmează să fie stabilită în cadrul anchetei aflate în desfășurare.