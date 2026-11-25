Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 08:38

Două rafinării de petrol din regiunea Samara, Rusia, au fost vizate de un atac cu drone lansat de forțele ucrainene în cursul nopții. În urma loviturilor, la cele două obiective au izbucnit incendii, potrivit unor canale de monitorizare citate de The Kyiv Independent.

Distribuie articolul