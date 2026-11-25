Două rafinării de petrol din regiunea Samara, Rusia, au fost vizate de un atac cu drone lansat de forțele ucrainene în cursul nopții. În urma loviturilor, la cele două obiective au izbucnit incendii, potrivit unor canale de monitorizare citate de The Kyiv Independent.
Potrivit publicației The Kyiv Independent, una dintre țintele atacului a fost rafinăria de petrol din Sizran, unde dronele au provocat un incendiu în apropierea instalației, potrivit informațiilor publicate de canalul ucrainean Exilenova Plus.
A doua rafinărie vizată a fost cea din Kuibîșev. După atac, locuitorii din zonă au distribuit imagini video în care se poate observa un incendiu de amploare despre care susțin că a cuprins instalația petrolieră.
În timpul atacului, martorii oculari au publicat imagini cu sistemele de apărare antiaeriană în acțiune, dar și cu sirenele de avertizare care au răsunat în localitățile din regiune. Ulterior, pe rețelele sociale au apărut înregistrări video cu flăcările și fumul ridicat deasupra rafinăriei din Kuibîșev.
Cele două obiective petroliere se află în regiunea Samara, în sud-vestul Rusiei, la aproximativ 100 de kilometri unul de celălalt. Ambele sunt situate la circa 800 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia.
Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii rusești
Forțele ucrainene lovesc în mod frecvent ținte militare și obiective strategice aflate pe teritoriul Rusiei și în zonele ocupate de armata rusă. Aceste operațiuni urmăresc diminuarea capacității Moscovei de a susține efortul de război.
Printre atacurile recente se numără cel desfășurat în noaptea de 20 noiembrie, când armata ucraineană a vizat o uzină chimică din regiunea Smolensk. De asemenea, pe 17 noiembrie, o secțiune a Podului Crimeii, care face legătura între peninsula anexată de Rusia și teritoriul rus, s-a prăbușit în urma unui atac cu rachete ucrainene de tip „Flamingo”, potrivit informațiilor din materialul citat.
Atacurile asupra rafinăriilor din regiunea Samara se înscriu în seria operațiunilor ucrainene care vizează infrastructura energetică și obiectivele strategice ale Rusiei.