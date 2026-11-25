Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 25 nov. 2026, 08:34

La un an de la incendiul devastator care a cuprins complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong, supraviețuitorii și familiile victimelor continuă să se confrunte cu durerea pierderii, cu trauma și cu întrebări fără răspuns despre responsabilitatea pentru tragedie. Bilanțul de 168 de morți a transformat incendiul din 26 noiembrie 2025 în cel mai grav dezastru de acest fel din oraș din 1948.

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