La un an de la incendiul devastator care a cuprins complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong, supraviețuitorii și familiile victimelor continuă să se confrunte cu durerea pierderii, cu trauma și cu întrebări fără răspuns despre responsabilitatea pentru tragedie. Bilanțul de 168 de morți a transformat incendiul din 26 noiembrie 2025 în cel mai grav dezastru de acest fel din oraș din 1948.
Pentru cei care au scăpat cu viață, aniversarea nu înseamnă doar comemorarea celor dispăruți, ci și confruntarea cu o viață schimbată radical. Mii de oameni au rămas fără locuințe, iar mulți dintre cei care și-au pierdut rudele spun că măsurile luate de autorități nu au adus încă sentimentul de dreptate pe care îl așteaptă.
Un bărbat continuă să-i trimită mesaje soției care a murit în incendiu
Printre supraviețuitori se numără un bărbat, în vârstă de 68 de ani, care și-a pierdut soția. La un an de la tragedie, bărbatul continuă să-i trimită mesaje vocale și fotografii pe WhatsApp, ca și cum femeia ar fi plecat pentru o perioadă și s-ar putea întoarce.
Acesta a reușit să intre din nou în apartamentul în care cei doi au locuit mai bine de două decenii. Locuința era carbonizată, iar aproape toate urmele vieții lor împreună dispăruseră. Bărbatul a povestit că a strigat în liniștea apartamentului, spunându-i soției că este liberă să plece oriunde dorește.
Acum locuiește cu fiul său cel mare. Amintirile continuă însă să-l urmărească, iar activitățile obișnuite, pe care le făcea împreună cu soția, au devenit dureroase.
Și o femeie, în vârstă de 49 de ani, și-a pierdut mama în incendiu. Ea spune că o mare parte din ultimul an a fost ocupată de doliu, de participarea la audierile comisiei de anchetă și de urmărirea discuțiilor despre viitorul locuințelor distruse. Femeia mărturisește că și-a pus propria muncă pe plan secund pentru a urmări evoluția investigației.
Cum s-a propagat incendiul
Flăcările au cuprins șapte dintre cele opt blocuri de locuințe ale complexului Wang Fuk Court, din districtul Tai Po. Clădirile aveau câte 31 de etaje și se aflau în renovare, fiind înconjurate de schele și plase de protecție.
foto: arhivă
Incendiul s-a extins rapid, iar aproape 5.000 de locuitori au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Raportul unei comisii independente, publicat în octombrie 2026, a identificat deficiențe grave în supravegherea lucrărilor de renovare și în verificarea măsurilor de siguranță la incendiu.
Ancheta a indicat că focul ar fi fost declanșat de o țigară aprinsă, care ar fi aprins materiale aflate pe acoperiș. Propagarea rapidă a flăcărilor a fost favorizată de folosirea unor plase de schelă care nu ofereau protecția necesară împotriva incendiilor, dar și de alte probleme legate de siguranța clădirilor și de sistemele de alarmare.
Raportul a identificat responsabilități la nivelul mai multor instituții și organisme de supraveghere. Patru departamente guvernamentale au fost considerate parțial responsabile pentru deficiențele care au contribuit la dezastru.
Supraviețuitorii cer răspunsuri și soluții pentru locuințe
La un an de la incendiu, clădirile afectate sunt în continuare goale, iar fațadele înnegrite amintesc de amploarea tragediei. Guvernul a propus un program prin care să răscumpere locuințele proprietarilor și să le ofere acces la apartamente subvenționate, în alte zone.
Majoritatea proprietarilor au acceptat oferta, însă nu toți sunt convinși că soluția este echitabilă. Unii ar fi preferat reconstruirea complexului pe amplasamentul inițial, dar autoritățile au exclus această variantă, invocând durata îndelungată a lucrărilor.
Comemorări sub atenția autorităților
Pregătirile pentru marcarea primului an de la tragedie au fost însoțite de controverse. Unele evenimente comemorative au fost restrânse sau anulate după ce poliția a discutat cu organizatorii. Inclusiv planuri pentru slujbe religioase și un eveniment dedicat supraviețuitorilor migranți au atras atenția autorităților sau au fost abandonate.
Conducerea orașului a transmis că nu va împiedica activitățile comemorative desfășurate în condițiile legii, dar a avertizat că va interveni în cazul unor acțiuni considerate ilegale.
Liderul Hong Kongului, John Lee, și-a cerut scuze victimelor și familiilor acestora după publicarea raportului independent și a promis reforme în domeniul construcțiilor și al supravegherii lucrărilor de renovare. Secretarul pentru locuințe, Winnie Ho, a demisionat în urma publicării concluziilor.
Pentru familiile îndoliate, aceste măsuri nu sunt însă suficiente. La un an de la incendiul din Wang Fuk Court, durerea pierderii rămâne, iar întrebarea esențială este dacă responsabilitățile vor fi stabilite pe deplin și dacă tragedii asemănătoare vor putea fi prevenite.