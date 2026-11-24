Un echipaj de poliție a mers marți, 24 noiembrie, la casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în județul Ilfov, pentru a verifica dacă respectă măsura judecătorilor luată cu o zi înainte.
Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile luni, 23 noiembrie, de către judecătorii de la Curtea de Apel București, după aproape două luni pe care le-a petrecut în Arestul Central. Astfel, agenții au efectuat o vizită neanunțată pentru a verifica dacă acesta respectă măsura.
Fostul candidat la prezidențiale trebuie să poarte permanent o brățară electronică de supraveghere, prin intermediul căreia este monitorizat 24 de ore din 24, iar în perioada arestului la domiciliu nu poate părăsi locuința fără aprobarea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată.
Totodată, nu are voie să participe la adunări publice, manifestări sportive sau culturale și să nu dețină, să folosească sau să poarte arme. Are și interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu omul de afaceri Răzvan Liviu Leu și familia acestuia, Ionel Rusen și martorii din dosar.
De asemenea, el trebuie să se prezinte în fața instanței ori de câte ori este chemat și să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență.