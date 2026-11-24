Publicat 24 nov. 2026, 17:24 Actualizat 24 nov. 2026, 18:02

Un echipaj de poliție a mers marți, 24 noiembrie, la casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în județul Ilfov, pentru a verifica dacă respectă măsura judecătorilor luată cu o zi înainte.

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