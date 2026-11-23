Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit în ce condiții pot fi modificate contractele sectoriale și acordurile-cadru fără reluarea procedurii de atribuire și când entitatea contractantă este obligată să ajusteze prețul.
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a clarificat condițiile în care contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri. Printr-o decizie pronunțată luni, 23 noiembrie 2026, instanța supremă a explicat ce înseamnă sintagma „pot fi modificate” din legislația privind achizițiile publice și în ce situații ajustarea prețului devine o obligație pentru entitatea contractantă.
Hotărârea prevede că posibilitatea modificării contractului nu reprezintă nici o libertate necondiționată a entității contractante de a decide dacă ajustează prețul, nici un drept automat al firmei contractante de a solicita această ajustare.
Când pot fi modificate contractele de achiziții publice fără reluarea procedurii
Decizia nr. 128 din 23 noiembrie 2026 a fost pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ÎCCJ, care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția a II-a civilă.
Instanța supremă a fost sesizată pentru interpretarea dispozițiilor art. 240 alin. (2) și (3) din Legea nr. 99/2016, precum și a art. 158 alin. (7) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016.
Potrivit interpretării stabilite de ÎCCJ, sintagma „pot fi modificate” oferă entității contractante temeiul legal pentru modificarea contractului sectorial sau a acordului-cadru fără reluarea procedurii, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ajustarea prețului.
Când devine obligatorie ajustarea prețului contractului
Înalta Curte a precizat că prevederile legale nu îi acordă entității contractante o prerogativă pur potestativă, adică libertatea de a hotărî discreționar dacă modifică sau nu contractul. În același timp, ele nu îi conferă contractantului un drept automat la ajustarea prețului.
Există însă o situație în care modificarea contractului devine obligatorie. Dacă durata de furnizare, prestare sau execuție stabilită prin contract se prelungește din motive care nu pot fi imputate niciuneia dintre părți, entitatea contractantă trebuie să modifice contractul pentru a ajusta prețul prin actualizare.
Această obligație este condiționată de îndeplinirea criteriilor obiective prevăzute de lege. Prin urmare, simpla prelungire a duratei contractuale nu determină automat ajustarea prețului, ci trebuie să fie întrunite și condițiile legale pentru aplicarea acestei măsuri.
Decizia ÎCCJ va fi publicată în Monitorul Oficial
Decizia nr. 128 din 23 noiembrie 2026 a fost pronunțată în urma sesizării Curții de Apel Craiova – Secția a II-a civilă, în dosarul nr. 25896/3/2020.
Potrivit comunicatului Înaltei Curți de Casație și Justiție, hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea deciziei.