Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 19:42

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit în ce condiții pot fi modificate contractele sectoriale și acordurile-cadru fără reluarea procedurii de atribuire și când entitatea contractantă este obligată să ajusteze prețul.

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