Un polițist din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), mușcat de un câine polițist în timpul unei intervenții, a obținut în instanță despăgubiri morale în valoare de 3.000 de euro de la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Tribunalul București a admis în parte acțiunea formulată de reclamant, după aproximativ doi ani de litigiu.
Cazul reprezintă o situație aparte în materia accidentelor de muncă, prejudiciul moral fiind solicitat în urma unui incident produs în contextul exercitării atribuțiilor de serviciu, în care un câine polițist și-a mușcat propriul coleg.
Potrivit informațiilor din dosarul nr. 31750/3/2024, înregistrat pe rolul Tribunalului București la data de 25 octombrie 2024, reclamantul Ivanovici Ion a chemat în judecată Inspectoratul General al Poliției Române, solicitând repararea prejudiciului moral suferit în urma incidentului.
Prin Hotărârea nr. 8959/2026 din 30 septembrie 2026, instanța a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a IGPR, invocată de instituție prin întâmpinare, și a admis în parte cererea de chemare în judecată.
Astfel, Tribunalul București a obligat Inspectoratul General al Poliției Române la plata sumei de 3.000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral. Totodată, instituția trebuie să achite 100 de lei reprezentând taxa judiciară de timbru și 4.000 de lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul avocațial diminuat de instanță.
Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care urmează să fie depus la Tribunalul București.
Avocatul Cuculis: „Un incident profesional care a ajuns în instanță”
Dosarul a fost prezentat de avocatul Cuculis ca o speță inedită, în care răspunderea instituției pentru prejudiciul suferit de un polițist a fost analizată în contextul unui accident produs în timpul activității profesionale.
Dincolo de valoarea despăgubirilor acordate, cazul readuce în atenție problema protecției angajaților din structurile speciale ale Poliției Române și obligația instituțiilor de a răspunde pentru prejudiciile suferite de personal în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Decizia Tribunalului București este una importantă prin particularitatea situației de fapt: victima unui incident produs în timpul activității profesionale a fost un polițist, iar cel care i-a provocat leziunile a fost chiar un câine din dotarea structurilor de poliție.
Rămâne de văzut dacă soluția pronunțată de Tribunalul București va fi menținută și în eventualitatea exercitării căii de atac.