Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 19:32

Un polițist din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), mușcat de un câine polițist în timpul unei intervenții, a obținut în instanță despăgubiri morale în valoare de 3.000 de euro de la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Tribunalul București a admis în parte acțiunea formulată de reclamant, după aproximativ doi ani de litigiu.

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