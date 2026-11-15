Echipaj de ambulanță atacat în timpul intervenției. Doi salvatori au suferit traumatisme

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Bacău a fost agresat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în orașul Dărmănești. O asistentă medicală a fost lovită la cap, iar un ambulanțier a suferit un traumatism toracic, în timp ce acordau îngrijiri unei persoane aflate sub influența alcoolului.
Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, când un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a fost solicitat în orașul Dărmănești pentru a acorda îngrijiri medicale unei persoane aflate în stare de ebrietate, care acuza o stare de rău.
Situația a degenerat în momentul în care persoana respectivă a devenit agresivă față de personalul medical. În timp ce asistenta medicală încerca să solicite sprijinul Poliției, aceasta ar fi amenințat-o cu bătaia, după care a lovit-o în zona capului.
Ambulanțierul a intervenit pentru a-și apăra colega și a fost implicat într-o altercație fizică cu presupusul agresor, până la sosirea echipajului de poliție. În urma confruntării, acesta a suferit un traumatism toracic.
Polițiștii au intervenit, iar cazul a ajuns la Parchetul din Moinești
La sosirea polițiștilor, persoana reclamată pentru comportamentul agresiv s-a calmat și a fost condusă la sediul unității de poliție pentru verificări.
În urma incidentului din Dărmănești, asistenta medicală a suferit un traumatism la nivelul capului, în timp ce ambulanțierul a fost diagnosticat cu traumatism toracic. Potrivit informațiilor publicate, niciunul dintre cei doi angajați ai SAJ Bacău nu a avut nevoie de internare.
Ambii membri ai echipajului de ambulanță au depus plângere împotriva presupusului agresor. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești, procurorii urmând să stabilească circumstanțele exacte ale agresiunii și dacă se impune tragerea la răspundere penală a persoanei implicate.