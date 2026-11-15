Echipaj de ambulanță atacat în timpul intervenției. Doi salvatori au suferit traumatisme

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 09:21

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Bacău a fost agresat sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în orașul Dărmănești. O asistentă medicală a fost lovită la cap, iar un ambulanțier a suferit un traumatism toracic, în timp ce acordau îngrijiri unei persoane aflate sub influența alcoolului.

Distribuie articolul