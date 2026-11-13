Gabriel Daraban, reținut pentru 24 de ore - surse. Fostul șef Oil Terminal a fost audiat la DIICOT

Gabriel Daraban a fost reținut pentru mai multe fapte de corupție, în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro, potrivit unor surse! Acesta urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Reținut pentru 24 de ore a fost și omul de afaceri din Bacău, Gheorghe Chealfă, potrivit Realitatea Plus.
După emiterea ordonanțelor de reținere, Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă urmează să fie transportați sub escorta poliției la Arestul Central din Capitală.
Potrivit acelorași surse, vineri, 13 noiembrie, procurorii DIICOT vor decide dacă solicită arestarea preventivă sau arestul la domiciliu pentru cei doi ori dacă dispun o măsură preventivă mai puțin restrictivă, respectiv controlul judiciar.
Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă, reținuți 24 de ore de DIICOT
Potrivit surselor Realitatea Plus, măsura reținerii a fost dispusă după mai multe ore de audieri. Cei doi nu ar fi recunoscut acuzațiile formulate de anchetatori.
În același dosar sunt cercetați mai mulți suspecți, printre care vameși, angajați ai CEC Bank și oameni de afaceri. Aceștia au fost lăsați să plece de la sediul DIICOT, fiind plasați sub control judiciar.
Facturi fictive și un prejudiciu de peste 33 de milioane de lei
Gabriel Daraban este fost director comercial al companiei de stat Oil Terminal Constanța, funcție din care și-a dat demisia miercuri, cu doar o zi înainte de descinderile procurorilor. El a fost prezent și în timpul perchezițiilor desfășurate joi dimineță la compania petrolieră, după care a fost adus la audieri la sediul central al DIICOT.
Joi seară, un apropiat al acestuia a venit la sediul instituției cu o valiză, care ar putea să conțină obiecte personale. Gestul ar putea indica o eventuală reținere pentru 24 de ore a lui Daraban, însă, până în acest moment, procurorii nu au anunțat oficial luarea unei astfel de măsuri.
Ancheta vizează un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat prin comercializarea produselor petroliere și înregistrarea unor operațiuni fictive. Potrivit anchetatorilor, în anul 2023, patru persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alți membri.
Procurorii susțin că, în perioada decembrie 2023 – august 2025, ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. O societate interpusă, aflată în insolvență, ar fi emis facturi pentru livrări nereale de motorină, documente folosite ulterior pentru deducerea ilegală a TVA.
Prejudiciul estimat pentru această componentă a dosarului este de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.