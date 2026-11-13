Gabriel Daraban, reținut pentru 24 de ore - surse. Fostul șef Oil Terminal a fost audiat la DIICOT

Publicat 13 nov. 2026, 07:05 Actualizat 13 nov. 2026, 07:11 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Gabriel Daraban a fost reținut pentru mai multe fapte de corupție, în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro, potrivit unor surse! Acesta urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Reținut pentru 24 de ore a fost și omul de afaceri din Bacău, Gheorghe Chealfă, potrivit Realitatea Plus.

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