Nouă convocări, zero răspunsuri. Ce conține raportul anchetei privind întâlnirea Bolojan–Tănăsescu

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 10:23

Întâlnirea dintre șefa CCR, Simina Tănăsescu, și premierul, în funcție la acea vreme, Ilie Bolojan, a ținut prima pagină a ziarelor și i-a enervat la culme pe senatorii care și-au făcut Comisie specială de anchetă. Nici până în ziua de azi parlamentarii n-au reușit să afle de ce s-au întâlnit cei doi în biroul lui Mircea Abrudean, de la Senat.

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