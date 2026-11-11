Nicușor Dan merge la Dublin pentru două summituri importante. Securitatea României și riscurile AI, pe agenda discuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi și vineri, 12 și 13 noiembrie, la două reuniuni europene importante, organizate la Dublin, în Irlanda. Șeful statului va aduce în discuție securitatea Flancului Estic și a Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și amenințările cibernetice care afectează România. Pe agenda sa se află și dezvoltarea inteligenței artificiale, un domeniu în care va susține că Uniunea Europeană trebuie să își accelereze investițiile și să reducă dependența de tehnologiile externe.
Prima reuniune la care va participa Nicușor Dan este cea de-a noua ediție a Comunității Politice Europene, organizată joi, sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”. Summitul reunește lideri din întreaga Europă pentru discuții despre securitate, competitivitate și reziliență. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele României va pleda pentru un răspuns european coordonat la provocările comune și pentru consolidarea cooperării în domenii esențiale pentru dezvoltarea și siguranța continentului.
Nicușor Dan va cere mai multă atenție pentru securitatea Mării Negre și a Flancului Estic
Una dintre principalele teme pe care Nicușor Dan le va susține la Dublin este securitatea Flancului Estic, inclusiv a regiunii Mării Negre. Președintele va atrage atenția asupra amenințărilor cu care se confruntă aceste zone și va sublinia necesitatea unei cooperări europene mai strânse. În același timp, șeful statului va pune accent pe dezvoltarea infrastructurii de transport, a legăturilor energetice și a conectivității strategice, în special în relația cu Ucraina și Republica Moldova.
Președintele României va participa și la o masă rotundă dedicată securității și apărării Europei democratice, unde vor fi discutate sprijinul pentru Ucraina și combaterea amenințărilor hibride. Printre problemele abordate se numără ingerințele străine și manipularea informațională, considerate riscuri pentru funcționarea proceselor democratice. Nicușor Dan va susține intensificarea cooperării dintre statele europene pentru protejarea democrației și menținerea sprijinului acordat Kievului, astfel încât războiul să se încheie printr-o pace justă și durabilă.
Sprijin pentru Republica Moldova și măsuri împotriva traficului de droguri
În marja summitului, Nicușor Dan va participa la o nouă întâlnire a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova. Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele va reafirma susținerea României pentru integrarea europeană a țării vecine, dar și pentru consolidarea securității și a capacității acesteia de a face față amenințărilor. Sprijinul pentru Republica Moldova reprezintă astfel unul dintre punctele importante ale agendei șefului statului la Dublin, alături de discuțiile privind stabilitatea regională.
Tot joi, președintele României va lua parte la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD), unde va pleda pentru o colaborare mai strânsă între state în combaterea traficului de substanțe interzise. Nicușor Dan va pune accent pe securizarea porturilor și a rutelor folosite de traficanți, dar și pe intensificarea măsurilor de prevenție. Un alt obiectiv pe care îl va susține este protejarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile, printr-o cooperare europeană mai eficientă în acest domeniu.
Vineri, discuții decisive despre inteligența artificială. Ce va susține România
Vineri, 13 noiembrie, Nicușor Dan va participa la reuniunea informală a Consiliului European, organizată tot la Dublin, de Irlanda, țara care deține în prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene. Întâlnirea marchează prima discuție la nivelul liderilor europeni dedicată exclusiv inteligenței artificiale. Pe lângă dezbaterile din plen, participanții vor avea schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, și cu profesorul Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel.
În cadrul discuțiilor, Nicușor Dan va susține că Uniunea Europeană trebuie să își accelereze eforturile pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, astfel încât să poată concura la nivel global și să evite apariția unor noi dependențe critice. Președintele va pleda pentru dezvoltarea parteneriatelor cu Statele Unite, Canada și Japonia, dar și pentru creșterea accesului companiilor și administrațiilor publice europene la tehnologii avansate. Obiectivul este ca aplicațiile bazate pe inteligență artificială să poată fi utilizate pe scară mai largă în industrie și economie.
Pentru atingerea acestor obiective, șeful statului va sublinia importanța mobilizării capitalului public și privat. Potrivit Administrației Prezidențiale, Fondul European de Competitivitate, prevăzut în viitorul buget al Uniunii Europene, ar urma să reprezinte un instrument important pentru finanțarea investițiilor. Nicușor Dan va pune accent pe necesitatea ca dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială să fie susținută în întreaga Uniune, astfel încât firmele și instituțiile publice să poată beneficia de aceste instrumente.
Avertisment privind atacurile cibernetice. România, printre țările afectate
Un alt subiect important pe care Nicușor Dan îl va aborda la reuniunea Consiliului European este utilizarea inteligenței artificiale în atacurile cibernetice. Potrivit Administrației Prezidențiale, România se numără printre statele membre afectate de acțiuni lansate de actori malițioși care folosesc aceste tehnologii. Președintele va atrage atenția că asemenea incidente reprezintă amenințări la adresa democrațiilor și că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie însoțită de măsuri eficiente pentru protejarea societății.