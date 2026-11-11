Nicușor Dan merge la Dublin pentru două summituri importante. Securitatea României și riscurile AI, pe agenda discuțiilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 19:37

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi și vineri, 12 și 13 noiembrie, la două reuniuni europene importante, organizate la Dublin, în Irlanda. Șeful statului va aduce în discuție securitatea Flancului Estic și a Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și amenințările cibernetice care afectează România. Pe agenda sa se află și dezvoltarea inteligenței artificiale, un domeniu în care va susține că Uniunea Europeană trebuie să își accelereze investițiile și să reducă dependența de tehnologiile externe.

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