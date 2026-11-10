Nicușor Dan, noi declarații despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale. „În România și în Europa există un război hibrid dus de Rusia”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 nov. 2026, 21:07

Președintele Nicușor Dan a oferit noi explicații despre raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a susținut că neregulile privind finanțarea campaniei electorale reprezintă o parte importantă a întregului caz. Șeful statului a vorbit și despre presupusele acțiuni de influență ale Federației Ruse, afirmând că România și alte state europene se confruntă cu un război hibrid.

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