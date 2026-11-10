Nicușor Dan, noi declarații despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale. „În România și în Europa există un război hibrid dus de Rusia”

Președintele Nicușor Dan a oferit noi explicații despre raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a susținut că neregulile privind finanțarea campaniei electorale reprezintă o parte importantă a întregului caz. Șeful statului a vorbit și despre presupusele acțiuni de influență ale Federației Ruse, afirmând că România și alte state europene se confruntă cu un război hibrid.
Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unei conferințe de presă, unde președintele a precizat că își dorește ca raportul final să prezinte publicului o imagine de ansamblu asupra acestor acțiuni, nu doar informațiile referitoare la scrutinul prezidențial anulat.
Nicușor Dan indică nereguli în finanțarea campaniei electorale
Referindu-se la motivele care au stat la baza anulării alegerilor, Nicușor Dan a amintit discrepanțele dintre cheltuielile declarate de un candidat și sumele despre care susține că au fost folosite în realitate pentru promovarea electorală.
Președintele a afirmat că un candidat a raportat cheltuieli zero, deși ar exista dovezi privind utilizarea unor sume importante în timpul campaniei. Potrivit acestuia, investigațiile pentru identificarea traseului banilor sunt încă în desfășurare.
Președintele vorbește despre un război hibrid al Rusiei în Europa
Nicușor Dan a susținut că situația nu se limitează la neregulile din campania electorală din România. În opinia sa, evenimentele trebuie analizate într-un context mai larg, care include acțiuni de destabilizare atribuite Federației Ruse în mai multe state europene.
Președintele a amintit că, în urmă cu aproximativ un an, procurorul general a prezentat informații referitoare la influența rusă. El a enumerat, de asemenea, atacuri cibernetice, operațiuni de sabotaj și campanii de dezinformare despre care a spus că au fost documentate în diferite țări.
Raportul privind anularea alegerilor ar urma să ofere o imagine mai amplă
Potrivit explicațiilor oferite de președinte, documentul pregătit la nivelul Administrației Prezidențiale ar trebui să reunească informațiile despre finanțarea campaniei electorale și cele referitoare la presupusele operațiuni de influență și manipulare informațională.
Nicușor Dan își dorește ca datele să fie prezentate public, astfel încât cetățenii să poată înțelege contextul în care s-a desfășurat scrutinul prezidențial din 2024 și motivele care au dus la anularea acestuia.
Până la publicarea raportului, investigațiile privind proveniența banilor folosiți în campanie continuă, iar acuzațiile referitoare la operațiunile de influență trebuie analizate în baza probelor prezentate de instituțiile competente.