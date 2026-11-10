Live Nicușor Dan, anunțul momentului de la Palatul Cotroceni.”Criza politică, o perioadă emoțională. Am pierdut timp”
FOTO: Presidency
Președintele României, Nicușor Dan, va susține marți seară, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia va aborda principalele provocări din ultimele luni, precum și prioritățile pentru perioada următoare. Realitatea PLUS și Realitatea.net transmit în direct declarațiile șefului statului.
Declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni, aici:
LIVE TEXT:
Am considerat util să avem un dialog la sfârșitul crizei politice. A fost o perioadă dificilă pentru români, am avut un an în care nivelul de trai a scăzut și după aceea am avut șase luni în care nivelul de trai a continuat să scadă, dar am avut și o incertitudine pe care toate dezbaterile politice, multe inutile ale partidelor, au generat-o. A fost o perioadă în care noi toți am pierdut un timp prețios. A fost o perioadă foarte emoțională și tocmai pentru că a fost foarte inflamată, au fost lucruri pe care nu le-am spus și cred că e un moment în care, cu mai puține emoție, să ne uităm cu toții la poza de ansamblu, să încheiem discuția asta și să ne uităm în viitor.
Voi răspunde în esență la patru întrebări. Prima: care este situația financiară și de ce evaluarea agențiilor de rating este crucială pentru România? A doua: de ce, deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR, o aducere AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire economică rapidă pentru România și o prăbușire a nivelului de trai și o afectare a relațiilor externe ale României, inclusiv a securității statului. A treia întrebare: de ce alegerile anticipate ar fi dus, de asemenea, la o prăbușire economică rapidă și la o prăbușire a nivelului de trai? Și a patra întrebare: de ce e o iluzie că PNL și USR, cu scorul pe care îl au în parlament, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut să guverneze fără PSD.
Câteva cuvinte despre cele trei săptămâni cu noul guvern. Important este că am avut o rectificare și prin această rectificare am păstrat anvelopa, anvelopa bugetară, adică s-au mutat niște bani într-o parte în alta, dar suma a rămas aceeași și prin asta România a dovedit că și-a păstrat și a respectat angajamentele financiare. În consecință am avut săptămâna trecută o emisiune de obligațiuni care s-a desfășurat foarte bine, prin care ne-am finanțat o parte din datoria curentă. Deci am dovedit că România are încrederea pieței financiare. Ce are de făcut guvernul viitor nu vreau să spun foarte multe. Cred că suntem într-un moment în care oamenii știu ce așteptări au de la clasa politică, clasa politică știe ce așteaptă oamenii de la ei. Dacă oamenii vor simți că autoritățile statului lucrează pentru ei, înseamnă că clasa politică își face datoria. Dacă vor simți că nu, înseamnă că am eșuat din nou. Așa, mă întorc la cele patru întrebări.
Care-i situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating? Bugetul României 2026: venituri 730 de miliarde de lei, cheltuieli 860 de miliarde de lei. Diferența, adică deficitul, adică cât cheltuim și nu avem și trebuie să ne împrumutăm, 150 de miliarde de lei. Ce înseamnă 150 de miliarde de lei? Înseamnă tot PNRR-ul pe cinci ani, și granturi și împrumuturi. Sau 2.500 de kilometri de autostradă de la zero. Sau 45 de spitale regionale. Ăștia sunt banii pe care noi îi cheltuim fără să-i avem în anul 2026. Dintre ei, din cele 150 de miliarde de lei, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoria pe care am acumulat-o deja. Ce înseamnă 60 de miliarde de lei? Înseamnă 1.000 de kilometri de autostradă de la zero sau 18 spitale regionale. Repet, doar dobânzi și doar 2026 la datoria pe care am acumulat-o deja. Față de situația asta trebuie să fim calmi, nu suntem singuri, dar într-o situație ca asta, este absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală pe care ne-am asumat-o față de piețe să fie menținută.
Orice abatere de la această traiectorie înseamnă că România nu e credibilă și este în risc de a nu putea să-și plătească datoriile. Iar am ajuns la agenția de rating. Ce face o agenție de rating? Ea spune investitorului dacă îi recomandă sau nu-i recomandă să-și pună banii într-o țară. Și noi suntem exact la limita între îți recomandăm și nu-ți recomandăm. Ce s-ar întâmpla dacă agențiile de rating ne-ar reduce rating-ul, ne-ar downgradea în jargon? Există fonduri de investiții, fonduri de pensii care, conform regulamentelor lor interne, trebuie să se retragă în această ipoteză din România. Și asta înseamnă că noi trebuie să ne împrumutăm de la alții, care să le ia locul. Și cam ne vor împrumuta, dar evident mai scump. Și întrebarea este dacă aceștia vor fi destui. Și dacă nu vor fi destui, la un moment dat va trebui să vină, cum a venit în 2009, FMI-ul. Dar FMI-ul vine tot timpul cu condiții drastice de ajustare fiscală, financiară. În orice caz, fie că vine, fie că nu vine, fie că sunt investitori, fie că nu sunt investitori, curba de corectare a deficitului va fi mult mai agresivă decât este în momentul acesta.
Cele mai mari capitole de cheltuieli din bugetul național sunt cele de personal, cu salariile și cu pensiile. Foarte greu de crezut că poți să ai o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea. Apoi, dacă cresc ratele cu care statul se împrumută, cresc automat și ratele cu care toată lumea din țara asta se împrumută, oameni și firme. Și firmele, la oameni e dureros, bineînțeles, dar la firme vedem că multe dintre ele sunt la limită. Și nu mai suportă o ridicare și mai mult a ratei cu care ele se împrumută și evident că, așa cum s-a întâmplat în multe exemple de downgradeare, asta a dus la închidere de firme și deci la șomaj. Evident cursul de schimb afectat, cum s-a întâmplat. Și cât durează să ieși din asta? Am o situație care îmi spune că media este de 6-7 ani. Deci nu este un episod, azi ne-au downgradeat și peste șase luni sau peste trei luni revenim. Nu. De fiecare dată când ai pierdut încrederea pieței financiare, îți ia ani de zile ca să revii. De exemplu, România a pierdut-o în 2008 și a recâștigat-o în 2014.
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