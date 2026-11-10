Publicat 10 nov. 2026, 19:00 Actualizat 10 nov. 2026, 19:19

Președintele României, Nicușor Dan, va susține marți seară, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia va aborda principalele provocări din ultimele luni, precum și prioritățile pentru perioada următoare. Realitatea PLUS și Realitatea.net transmit în direct declarațiile șefului statului.

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