Sectorul 4 asigură tratamente stomatologice gratuite pentru toți copiii cu vârsta sub 18 ani și sprijin pentru tinerii și adulții aflați în situații sociale dificile

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 nov. 2026, 18:26

Toți copiii și adolescenții sub 18 ani din Sectorul 4 vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite, inclusiv de tratamente ortodontice și aparate dentare, printr-un program finanțat de administrația locală. Totodată, tinerii, adulții și seniorii aflați în situații sociale dificile vor putea primi sprijin pentru consultații, tratamente și proteze dentare, în cadrul unor programe derulate prin Clinica de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel baluta