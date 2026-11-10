Sectorul 4 asigură tratamente stomatologice gratuite pentru toți copiii cu vârsta sub 18 ani și sprijin pentru tinerii și adulții aflați în situații sociale dificile
Clinica de Stomatologie Sectorul 4 pe Șoseaua Olteniței nr. 9
Toți copiii și adolescenții sub 18 ani din Sectorul 4 vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite, inclusiv de tratamente ortodontice și aparate dentare, printr-un program finanțat de administrația locală. Totodată, tinerii, adulții și seniorii aflați în situații sociale dificile vor putea primi sprijin pentru consultații, tratamente și proteze dentare, în cadrul unor programe derulate prin Clinica de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței.
Toți copiii și adolescenții cu vârsta sub 18 ani din Sectorul 4 vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite, inclusiv de tratamente ortodontice și aparate dentare, printr-un program finanțat de administrația locală.
Anunțul a fost făcut astăzi, 10 noiembrie a.c., de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă organizate împreună cu prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, instituție care administrează Clinica de Stomatologie construită de Sectorul 4 pe Șoseaua Olteniței nr. 9.
Noua campanie, intitulată „TOTUL PENTRU ZÂMBETUL COPIILOR NOȘTRI!”, urmărește facilitarea accesului la servicii stomatologice pentru toți copiii din comunitate, indiferent de situația socioeconomică a familiilor din care provin. În cadrul programului, copiii vor putea beneficia gratuit de consultații stomatologice, tratamente pentru carii și alte afecțiuni dentare, intervenții stomatologice de specialitate și tratamente ortodontice, inclusiv aparate dentare mobile, în funcție de recomandarea medicului. Costurile tratamentelor ortodontice, inclusiv cele aferente aparatelor dentare, vor fi subvenționate integral de administrația Sectorului 4.
O altă măsură anunțată de primarul Daniel Băluță privește suplimentarea finanțării activității Clinicii de Stomatologie, în condițiile în care fondurile alocate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt insuficiente pentru a acoperi cererea de servicii medicale.
Potrivit edilului, finanțarea oferită prin sistemul public de asigurări de sănătate permitea, până în prezent, asigurarea serviciilor stomatologice pentru aproximativ două săptămâni din fiecare lună. Astfel, începând cu 1 noiembrie 2026, Sectorul 4 se implică direct în finanțarea activității medicale, astfel încât serviciile stomatologice să poată fi asigurate pe întreaga durată a lunii.
O componentă esențială a inițiativei administrației Sectorului 4 privește accesul gratuit al tuturor copiilor și adolescenților sub 18 ani la tratamente stomatologice. Prin această măsură, administrația locală urmărește să reducă barierele financiare care împiedică familiile să le asigure copiilor îngrijirea stomatologică necesară, în special în cazul tratamentelor ortodontice.
În completarea programului dedicat copiilor, Sectorul 4 va acorda sprijin și adulților aflați în situații sociale dificile. Sunt vizate persoanele vulnerabile, inclusiv tinerii și vârstnicii care nu dispun de resursele necesare pentru a suporta costurile tratamentelor stomatologice. În funcție de necesitățile medicale, aceștia vor putea beneficia de consultații, tratamente stomatologice, proteze dentare și, în situațiile în care există recomandare medicală, implanturi dentare. Sprijinul va fi acordat prin implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în condițiile procedurilor aplicabile.
Prezent la conferința de presă, prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, a explicat particularitățile funcționării Clinicii de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței, subliniind că aceasta reprezintă un model de organizare a serviciilor stomatologice în sistemul public, cu rol atât în tratarea pacienților, cât și în pregătirea viitorilor medici. Potrivit acestuia, actualul mecanism de decontare a serviciilor stomatologice prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu este adaptat specificului unei unități medicale publice de asemenea dimensiuni, care presupune, pe lângă activitatea propriu-zisă de tratament, costuri de administrare, mentenanță și funcționare.
Managerul Spitalului Universitar a evidențiat faptul că activitatea clinicii este susținută atât din veniturile proprii ale unității sanitare, cât și prin implicarea administrației Sectorului 4, în condițiile în care tarifele și plafoanele de decontare pentru serviciile stomatologice nu acoperă nevoile reale de finanțare.
Referindu-se la programele anunțate de primarul Daniel Băluță, profesorul Cătălin Cîrstoiu a subliniat importanța acestora pentru copiii și adulții vulnerabili, dar și pentru prevenirea unor afecțiuni care, netratate la timp, pot genera probleme medicale și costuri mult mai mari.
Totodată, Cătălin Cîrstoiu a apreciat că modelul de colaborare dintre administrația Sectorului 4 și Spitalul Universitar de Urgență București ar putea fi preluat și de alte autorități locale, în beneficiul persoanelor care nu își permit costurile tratamentelor stomatologice.
Clinica de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței nr. 9 a fost construită de la zero de Sectorul 4 al Municipiului București și se află în administrarea Spitalului Universitar de Urgență București.
Unitatea dispune de cabinete stomatologice moderne, aparatură și echipamente medicale de specialitate, spații pentru consultații și tratamente, sală de operație pentru chirurgia dento-alveolară și facilități destinate pregătirii viitorilor medici stomatologi, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Prin lansarea noilor programe, administrația Sectorului 4 completează investițiile realizate în infrastructura medicală publică prin finanțarea directă a serviciilor destinate pacienților. Această implicare este posibilă și în baza modificărilor legislative adoptate în anul 2025, care permit autorităților administrației publice locale să contribuie la finanțarea cheltuielilor de funcționare, a serviciilor și a investițiilor unor unități sanitare publice, în condițiile legii.
În încheierea intervenției sale, primarul Daniel Băluță a mulțumit conducerii Spitalului Universitar de Urgență București, echipei medicale și consilierilor locali pentru implicarea în dezvoltarea programelor și a lansat un apel către administrațiile locale din întreaga țară:
„Haideți să ajutăm mai mult spitalele! Haideți să ajutăm mai mult oamenii, pentru că putem!”
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News