Cămătărie în Arad. Un bărbat ar fi împrumutat bani cu dobândă de 3% pe lună și ar fi pus mâna pe proprietăți de 800.000 de euro

Publicat 9 nov. 2026, 17:41 Actualizat 9 nov. 2026, 17:42

Descinderi la locuința unui bărbat din municipiul Arad, în cadrul unei anchete privind o presupusă activitate de cămătărie. Un localnic în vârstă de 59 de ani este cercetat după ce ar fi împrumutat, timp de peste un deceniu, un alt bărbat cu diferite sume de bani, solicitând o dobândă lunară de 3%. Potrivit procurorilor, pentru împrumuturi care au totalizat 156.000 de euro, acesta ar fi încasat dobânzi de 482.000 de euro.

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