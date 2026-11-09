Cămătărie în Arad. Un bărbat ar fi împrumutat bani cu dobândă de 3% pe lună și ar fi pus mâna pe proprietăți de 800.000 de euro

Descinderi la locuința unui bărbat din municipiul Arad, în cadrul unei anchete privind o presupusă activitate de cămătărie. Un localnic în vârstă de 59 de ani este cercetat după ce ar fi împrumutat, timp de peste un deceniu, un alt bărbat cu diferite sume de bani, solicitând o dobândă lunară de 3%. Potrivit procurorilor, pentru împrumuturi care au totalizat 156.000 de euro, acesta ar fi încasat dobânzi de 482.000 de euro.
Mai mult, persoana împrumutată ar fi garantat restituirea banilor cu două proprietăți imobiliare, o casă și un teren, a căror valoare cumulată este estimată la aproximativ 800.000 de euro. Anchetatorii susțin că victima ar fi fost supusă și unor presiuni și amenințări atunci când nu reușea să achite dobânda la termen.
Percheziții în Arad într-un dosar de camătă
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, împreună cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale, au desfășurat o percheziție domiciliară la locuința bărbatului de 59 de ani, suspectat de desfășurarea unor activități de cămătărie.
Din cercetările efectuate a reieșit că presupusa activitate s-ar fi desfășurat în perioada 2013 - 2 august 2024. În acest interval, un bărbat de 36 de ani, tot din Arad, ar fi apelat în mod repetat la împrumuturile oferite de suspectul în vârstă de 59 de ani.
Înțelegerea dintre cei doi ar fi presupus plata unei dobânzi de 3% în fiecare lună, calculată în funcție de valoarea fiecărui împrumut acordat.
Dobânzi de 482.000 de euro pentru împrumuturi de 156.000 de euro
Conform datelor strânse de anchetatori, suma totală pe care bărbatul de 36 de ani ar fi împrumutat-o de-a lungul anilor s-a ridicat la 156.000 de euro. În schimb, numai pentru dobânzi, acesta ar fi plătit 482.000 de euro.
Pentru a se asigura că își va recupera banii, presupusul cămătar ar fi recurs și la încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare care vizau două bunuri imobile aflate în proprietatea persoanei împrumutate.
Este vorba despre o casă estimată la aproximativ 500.000 de euro și un teren evaluat la circa 300.000 de euro. Astfel, valoarea totală a proprietăților aduse drept garanție ajunge la aproximativ 800.000 de euro.
Victima ar fi fost amenințată că îi vor fi făcute publice informații personale
Anchetatorii susțin că presupusul cămătar ar fi recurs la intimidări atunci când bărbatul împrumutat nu reușea să achite dobânda lunară la data stabilită.
Potrivit probelor administrate în dosar, acesta ar fi fost amenințat că anumite informații despre el vor fi publicate pe rețelele de socializare. De asemenea, suspectul ar fi invocat posibilitatea vânzării imobilelor oferite drept garanție, în cazul în care sumele solicitate nu erau achitate.
Presiunile ar fi avut scopul de a determina persoana vătămată să plătească banii solicitați cu titlu de camătă.
Ce au descoperit polițiștii în locuința suspectului
În urma percheziției domiciliare, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri și documente considerate relevante pentru anchetă.
Printre acestea se numără:
- mai multe ceasuri de lux care ar fi fost lăsate în custodia bărbatului;
- 6.300 de euro în numerar;
- contracte de vânzare-cumpărare referitoare la bunuri imobile;
- alte documente care ar putea contribui la clarificarea activității investigate.
Acțiunea desfășurată la Arad face parte din „Operațiunea Jupiter”, o amplă serie de acțiuni judiciare coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost acordate împrumuturile și pentru documentarea faptelor de care este suspectat bărbatul de 59 de ani.