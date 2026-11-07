Bărbatul care și-a înjunghiat soția pe o stradă din Caracal, arestat preventiv pentru 30 de zile. Agresorul este cadru militar

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 22:39

Bărbatul în vârstă de 44 de ani care și-a înjunghiat soția, vineri seara, 6 noiembrie, pe o stradă din municipiul Caracal, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Din informațiile existente până în prezent, bărbatul este cadru militar, motiv pentru care cercetările în dosar au fost preluate de un procuror militar. Anchetatorii au stabilit că femeia reclamase anterior că bărbatul ar fi amenințat-o și obținuse chiar un ordin de protecție împotriva acestuia.

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