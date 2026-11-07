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Justitie· 2 min citire

Bărbatul care și-a înjunghiat soția pe o stradă din Caracal, arestat preventiv pentru 30 de zile. Agresorul este cadru militar

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 22:39

Bărbatul în vârstă de 44 de ani care și-a înjunghiat soția, vineri seara, 6 noiembrie, pe o stradă din municipiul Caracal, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Din informațiile existente până în prezent, bărbatul este cadru militar, motiv pentru care cercetările în dosar au fost preluate de un procuror militar. Anchetatorii au stabilit că femeia reclamase anterior că bărbatul ar fi amenințat-o și obținuse chiar un ordin de protecție împotriva acestuia.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, după administrarea probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

Având în vedere calitatea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv aceea de cadru militar, cercetările au fost preluate de către procurorul militar competent. În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus reţinerea bărbatului, în vârstă de 44 de ani, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt,

au transmis polițiștii.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat instanței de judecată, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cum s-a produs atacul din Caracal

Polițiștii au fost sesizați vineri, 7 noiembrie, în jurul orei 18:20, printr-un apel la 112, că o femeie a fost înjunghiată de un bărbat la intersecția străzilor Mărului și Rahovei din municipiul Caracal. După atac, agresorul a părăsit locul faptei.

La fața locului au fost mobilizate echipajele disponibile din cadrul Poliției Municipiului Caracal, fiind declanșate imediat acțiuni pentru identificarea și prinderea suspectului. În urma verificărilor, polițiștii au identificat victima, o femeie de 34 de ani din Caracal, precum și persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 44 de ani, din aceeași localitate.

La faţa locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, fiind demarate de îndată activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum şi persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeaşi localitate,

au informat reprezentanții IPJ Olt.

Bărbatul a fost prins la scurt timp după comiterea faptei.

Femeia avea ordin de protecție împotriva soțului

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Olt, femeia a mai sesizat Poliția Municipiului Caracal la data de 4 octombrie 2026, reclamând că bărbatul ar fi amenințat-o cu violența. În urma sesizării, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Femeia a refuzat însă montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

La momentul respectiv, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare. Ulterior, în data de 8 octombrie, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de două luni, fără monitorizare electronică. În ciuda acestui fapt, femeia s-a prezentat la sediul Poliției Caracal și și-a retras plângerea formulată pentru amenințare.

În prezent, bărbatul se află în arest preventiv pentru 30 de zile, iar cercetările sunt continuate de procurorul militar competent.

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