MApN, reacție după ce un militar și-a înjunghiat soția pe o stradă din Caracal: „Nicio formă de violență nu poate fi justificată sau tolerată”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) condamnă violența domestică, reacția instituției venind după ce un subofițer din cadrul Batalionului 22 Infanterie este suspectat că și-ar fi înjunghiat soția, în vârstă de 34 de ani, pe o stradă din Caracal, județul Olt. Femeia a fost transportată la spital, iar în prezent starea sa este stabilă. Militarul a fost prins de polițiști și se află în custodia autorităților.
Incidentul violent s-a petrecut în seara zilei de vineri, 6 noiembrie, în municipiul Caracal. Potrivit informațiilor transmise sâmbătă, 7 noiembrie, de Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat, principalul suspect este un subofițer din cadrul Batalionului 22 Infanterie, care și-a înjunghiat soția pe o stradă din municipiu.
Femeia, în vârstă de 34 de ani, a fost tranportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate, iar starea sa este în prezent stabilă, conform comunicatului transmis de MApN.
Militarul a fost identificat și prins de polițiști la scurt timp după producerea incidentului, fiind în prezent în custodia autorităților.
MApN: „Nicio formă de violență nu poate fi justificată sau tolerată”
După incidentul din Caracal, Ministerul Apărării Naționale a transmis un mesaj ferm de condamnare a oricărei forme de violență, inclusiv a celei domestice, precizând că astfel de comportamente sunt incompatibile cu valorile profesiei militare.
Potrivit MApN, conducerea unității militare colaborează cu autoritățile judiciare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea. De asemenea, vor fi dispuse măsurile administrative care se impun, în conformitate cu prevederile legale.
Militarul este cercetat pentru tentativă de omor
Cercetările în acest caz sunt efectuate de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Potrivit informațiilor legate de acest incident, femeia se afla în proces de divorț cu soțul său. De asemenea, cu aproximativ o lună înainte de agresiune, bărbatul ar fi amenințat-o, motiv pentru care fusese emis un ordin de protecție provizoriu.
La începutul acestei săptămâni, femeia și-a retras plângerea formulată împotriva soțului. Câteva zile mai târziu, aceasta a fost atacată pe o stradă din Caracal și transportată la spital.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea și pentru clarificarea răspunderii penale a militarului.