Amenințare cu bomba într-un tren din Bistrița. Ce au găsit polițiștii asupra suspectului

Publicat 6 nov. 2026, 21:01 Actualizat 6 nov. 2026, 21:03

Un apel la 112 a pus autoritățile în alertă, după ce un bărbat de 62 de ani a amenințat că aruncă în aer un tren de călători care se îndrepta spre Brașov. Bărbatul, din Bistrița, a primit o amendă de 4.000 de lei, iar polițiștii nu au găsit asupra sa obiecte periculoase.

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