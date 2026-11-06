Amenințare cu bomba într-un tren din Bistrița. Ce au găsit polițiștii asupra suspectului

Un apel la 112 a pus autoritățile în alertă, după ce un bărbat de 62 de ani a amenințat că aruncă în aer un tren de călători care se îndrepta spre Brașov. Bărbatul, din Bistrița, a primit o amendă de 4.000 de lei, iar polițiștii nu au găsit asupra sa obiecte periculoase.
Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, a provocat o alertă în transportul feroviar după ce a anunțat, printr-un apel la 112, că intenționează să arunce în aer un tren de călători care circula spre Brașov. Incidentul s-a petrecut vineri, 6 noiembrie 2026. Polițiștii l-au identificat pe bărbat înainte ca trenul să ajungă la destinație, iar în urma controlului nu au descoperit obiecte sau dispozitive periculoase.
Polițiștii au identificat apelantul înainte ca trenul să ajungă în Brașov
Amenințarea a fost făcută în timp ce bărbatul se afla în trenul de călători care traversa județul Prahova și se deplasa către municipiul Brașov.
După primirea apelului de urgență, polițiștii Serviciului Regional de Poliție Transporturi Brașov au demarat verificările pentru a stabili cine a făcut sesizarea și pentru a evalua situația. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Investigațiile au permis identificarea apelantului înainte ca garnitura feroviară să intre în stația CF Brașov. La sosirea trenului, oamenii legii au efectuat verificări printre pasageri și au stabilit că autorul apelului este un bărbat de 62 de ani, domiciliat în județul Bistrița-Năsăud.
Ce au găsit polițiștii asupra bărbatului care a amenințat că aruncă trenul în aer
În timpul controlului corporal, agenții nu au descoperit asupra bărbatului niciun obiect sau dispozitiv care ar fi putut pune în pericol călătorii ori personalul feroviar.
Ulterior, bărbatul a confirmat că el a fost cel care a sunat la numărul unic de urgență 112. Declarația sa a fost susținută și de verificarea telefonului mobil pe care îl utiliza, în al cărui istoric apărea apelul respectiv.
Pentru apelarea abuzivă a numărului de urgență, bărbatul a fost amendat cu 4.000 de lei. Sancțiunea a fost aplicată în baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2008, care reglementează organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.
Bărbatul urmează să fie evaluat de specialiști
După intervenția polițiștilor, au fost începute procedurile necesare pentru ca bărbatul să beneficieze de o evaluare medicală de specialitate.
Decizia privind eventuala internare urmează să fie luată de personalul medical competent, în conformitate cu prevederile legale.
Polițiștii atrag atenția că folosirea abuzivă a numărului 112 poate avea consecințe serioase. Astfel de apeluri determină mobilizarea unor echipaje care ar putea fi necesare în cazul unor urgențe reale și pot întârzia intervențiile destinate persoanelor aflate în pericol.
Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze numărul 112 numai atunci când există o situație care necesită intervenția serviciilor de urgență.