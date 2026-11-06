Telefonul copilului, sub lupa părinților. Ce verifici înainte să îi permiți accesul la social media

Publicat 6 nov. 2026, 19:12 Actualizat 6 nov. 2026, 19:15

La o vârstă destul de fragedă, copiii pot avea acces la anumite platforme, însă acest lucru nu înseamnă automat că sunt pregătiți pentru lumea digitală. Dialogul cu părinții, limitele clare și verificarea periodică a conturilor sunt esențiale.

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