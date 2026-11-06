Telefonul copilului, sub lupa părinților. Ce verifici înainte să îi permiți accesul la social media
Telefonul copilului, sub lupa părinților. Foto/Profimedia
La o vârstă destul de fragedă, copiii pot avea acces la anumite platforme, însă acest lucru nu înseamnă automat că sunt pregătiți pentru lumea digitală. Dialogul cu părinții, limitele clare și verificarea periodică a conturilor sunt esențiale.
Accesul copiilor la rețelele sociale este una dintre cele mai mari provocări pentru părinți. Instagram, Facebook, TikTok și Snapchat permit crearea conturilor începând de la vârstă destul de mică, însă atingerea acestei vârste nu înseamnă automat că un copil este pregătit pentru mediul online. Maturitatea emoțională, capacitatea de a recunoaște pericolele și respectarea regulilor de siguranță sunt criterii esențiale înainte de primul cont.
Înainte de a-i permite accesul la social media, părinții ar trebui să discute cu cei mici despre riscurile de pe internet, să stabilească limite clare și să verifice împreună setările de confidențialitate. Există și instrumente de control parental care permit monitorizarea timpului petrecut pe telefon și gestionarea aplicațiilor, fără ca părintele să fie nevoit să citească fiecare conversație.
De la ce vârstă pot copiii să folosească Instagram, Facebook, TikTok și Snapchat
Majoritatea platformelor populare de socializare stabilesc o vârstă minimă pentru crearea unui cont. Această regulă este valabilă pentru Instagram, Facebook, TikTok și Snapchat, deși pot exista diferențe în funcție de țară și de legislația locală.
În România, regulile privind administrarea conturilor Google sunt diferite. Vârsta de la care un copil își poate gestiona singur contul este de 16 ani. Pentru copiii mai mici, părinții pot crea și administra conturile prin intermediul aplicației Family Link.
Este important de reținut că vârsta minimă impusă de platforme reprezintă o condiție de acces, nu o garanție că un copil poate gestiona în siguranță interacțiunile din mediul digital.
Cum îți dai seama dacă propriul copil este pregătit pentru rețelele sociale
Înainte de a-i permite să își creeze un profil, părintele trebuie să observe cum reacționează copilul în situații care pot apărea online. De exemplu, știe ce să facă atunci când primește un mesaj de la un necunoscut? Înțelege de ce nu trebuie să trimită fotografii personale sau date despre familie? Poate cere ajutor atunci când o conversație îl face să se simtă inconfortabil?
Un alt criteriu important este capacitatea de a respecta limitele stabilite. Dacă nu poate renunța la telefon la ora convenită, ascunde activitatea online sau evită să discute despre experiențele neplăcute, poate fi un semn că are nevoie de mai mult timp înainte de a avea un cont personal.
Academia Americană de Pediatrie recomandă părinților să analizeze modul în care utilizarea internetului influențează comportamentul copilului, somnul, activitățile zilnice și relațiile cu cei din jur.
La rândul său, Asociația Americană de Psihologie recomandă implicarea adulților în activitatea online a copiilor, în special la începutul adolescenței, în intervalul aproximativ 10-14 ani. Supravegherea trebuie adaptată treptat, astfel încât copilul să câștige autonomie, dar să știe că poate cere ajutor în orice moment.
Ce reguli ar trebui să stabilești înainte de primul cont pe social media
Primul cont de Instagram, TikTok sau Snapchat ar trebui să fie însoțit de un set de reguli discutate și acceptate de ambele părți. Este important ca minorul să înțeleagă de ce anumite limite sunt necesare, nu doar să le respecte de teama unei pedepse.
Printre cele mai importante reguli se numără:
Contul trebuie să fie privat. Stabiliți împreună cine poate vedea fotografiile, videoclipurile și informațiile publicate.
Necunoscuții nu trebuie acceptați automat. Copilul trebuie să știe că nu toate persoanele întâlnite online sunt cine pretind că sunt.
Datele personale trebuie protejate. Adresa locuinței, școala, numărul de telefon și alte informații private nu trebuie distribuite public.
Mesajele suspecte trebuie discutate cu părinții. Dacă cineva solicită fotografii, face presiuni sau trimite conținut nepotrivit, copilul trebuie să poată cere ajutor fără teama că va fi pedepsit.
Timpul petrecut pe telefon trebuie limitat. Utilizarea rețelelor sociale nu ar trebui să afecteze somnul, școala, sportul sau timpul petrecut cu familia.
Părinții pot stabili și momente regulate în care să discute despre experiențele copilului în mediul online. O primă evaluare poate avea loc după o săptămână, apoi după o lună și după trei luni.
Ce trebuie să verifice părinții pe telefonul copilului
Verificarea telefonului nu ar trebui să însemne citirea permanentă a mesajelor private. O abordare echilibrată presupune stabilirea unor limite clare și verificarea împreună cu minorul a aplicațiilor, contactelor și setărilor de siguranță.
Printre lucrurile pe care părinții ar trebui să le urmărească se află:
aplicațiile instalate și permisiunile acordate acestora;
timpul petrecut pe fiecare rețea socială;
lista persoanelor care pot trimite mesaje;
setările de confidențialitate ale conturilor;
accesul aplicațiilor la cameră, microfon și locație;
posibilitatea de a primi comentarii sau solicitări de la necunoscuți.
Cum funcționează controlul parental prin Google Family Link
Pentru telefoanele Android compatibile, aplicația Google Family Link oferă părinților mai multe instrumente de supraveghere. Aceștia pot vedea cât timp petrece copilul în diferite aplicații, pot aproba sau bloca instalarea unor programe și pot stabili limite zilnice de utilizare.
De asemenea, Family Link permite gestionarea anumitor setări de siguranță, inclusiv filtrarea unor site-uri și a rezultatelor căutărilor.
Pentru stabilirea unei limite de utilizare a unei aplicații, părintele trebuie să deschidă Family Link, să selecteze profilul copilului, apoi secțiunea „Screen time”, „Time limits” și „App limits”. De acolo poate alege aplicația și durata zilnică permisă.
Există însă și limitări. Family Link nu oferă acces automat la toate conversațiile din aplicațiile de mesagerie și nu permite monitorizarea universală a mesajelor primite prin WhatsApp sau alte servicii similare.
Ce setări de siguranță poți activa pe iPhone
Părinții care folosesc dispozitive Apple pot apela la funcțiile „Partajare familială” și „Timp de utilizare” pentru a gestiona activitatea copiilor.
Prin intermediul acestora pot stabili limite pentru aplicații, pot restricționa anumite categorii de conținut și pot gestiona persoanele cu care copilul comunică.
Apple oferă și funcția „Siguranța comunicării”, care poate identifica imagini sau videoclipuri cu conținut sensibil și poate afișa avertismente înainte ca minorul să le vizualizeze sau să le distribuie.
Mai multe informații despre gestionarea contactelor sunt disponibile în ghidul oficial Apple.
Ce pot controla părinții în TikTok, Instagram și Snapchat
Fiecare rețea socială are propriile instrumente de protecție pentru utilizatorii minori.
TikTok oferă funcția Family Pairing, prin care părintele își poate conecta propriul cont la cel al adolescentului. Astfel, poate gestiona timpul petrecut în aplicație, comentariile, căutările și anumite restricții privind conținutul. Pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 15 ani, conturile sunt private în mod implicit, iar mesajele directe nu sunt disponibile.
Instagram și Facebook au introdus protecții suplimentare pentru conturile adolescenților. Acestea includ restricții privind mesajele primite de la persoane necunoscute și setări mai stricte de confidențialitate.
Snapchat pune la dispoziția părinților Family Center, un instrument prin care aceștia pot vedea lista prietenilor adolescentului și persoanele cu care a interacționat recent. Funcția nu oferă însă acces la conținutul conversațiilor private.
Este recomandat ca părinții să verifice periodic actualizările și setările fiecărei aplicații, deoarece funcțiile de siguranță se pot modifica.
Cum îți protejezi copilul de cyberbullying și hărțuire online
Hărțuirea în mediul digital poate avea consecințe asupra stării emoționale și comportamentului copiilor. Mesajele jignitoare, amenințările, distribuirea fotografiilor fără acord sau excluderea intenționată din grupurile online sunt doar câteva dintre situațiile cu care se pot confrunta minorii.
Părinții ar trebui să fie atenți la schimbările de comportament. Retragerea din activitățile obișnuite, tulburările de somn, pierderea interesului pentru școală sau starea de neliniște după folosirea telefonului pot indica o experiență online neplăcută.
Dacă apare o astfel de situație, specialiștii recomandă câteva măsuri:
Ascultă copilul fără să îl judeci și asigură-l că nu este vinovat pentru comportamentul agresorului.
Păstrează dovezile, inclusiv capturi de ecran, mesaje și informații despre conturile implicate.
Blochează și raportează persoanele care trimit mesaje abuzive sau amenințătoare.
Dacă sunt implicați colegi, informează dirigintele, consilierul școlar sau conducerea unității de învățământ.
Solicită sprijinul unui specialist dacă situația îi afectează starea emoțională.
În România, procedura privind gestionarea cazurilor de violență în școli, aprobată prin Ordinul nr. 6.235/2023, include și situațiile de hărțuire desfășurate prin intermediul rețelelor sociale, mesajelor sau jocurilor online.
În cazurile de amenințare sau șantaj sexual, părinții trebuie să solicite ajutorul autorităților. Dacă există un pericol imediat, este disponibil numărul de urgență 112.
Copiii și adolescenții pot apela și numărul 116 111, linia telefonică de asistență dedicată copiilor, pentru a primi sprijin și îndrumare.
Întrebări frecvente despre accesul copiilor la rețelele sociale
Câte ore pe zi ar trebui să stea copilul pe rețelele sociale?
Nu există o limită universală potrivită tuturor copiilor. Părinții trebuie să stabilească un program adaptat vârstei și nevoilor minorului, având grijă ca utilizarea telefonului să nu afecteze somnul, școala, activitatea fizică și relațiile sociale.
Poate părintele să citească mesajele copilului prin Family Link?
Nu. Google Family Link nu oferă acces automat la conversațiile private din toate aplicațiile. Instrumentul permite gestionarea timpului petrecut pe telefon, aprobarea aplicațiilor și administrarea anumitor setări de siguranță.
Ce informații poate vedea părintele în Snapchat Family Center?
Prin Family Center, părintele poate consulta lista prietenilor adolescentului și persoanele cu care acesta a interacționat recent. Conținutul mesajelor private nu este dezvăluit.
Ce se întâmplă dacă un copil își creează un cont înainte de vârsta minimă?
Părinții trebuie să verifice regulile platformei și să folosească mecanismele oficiale de raportare a conturilor care nu respectă condițiile de vârstă. Nu este recomandată modificarea artificială a datei de naștere pentru a ocoli restricțiile.
Unde pot cere ajutor copiii care sunt hărțuiți online?
Copiii și adolescenții pot apela gratuit numărul 116 111, de luni până vineri, între orele 10:00 și 20:00. De asemenea, pot solicita ajutorul părinților, al consilierului școlar sau al autorităților, în funcție de gravitatea situației.
Concluzie: Siguranța copiilor pe rețelele sociale nu depinde doar de vârsta la care își creează primul cont, ci și de educația digitală, comunicarea cu părinții și regulile stabilite în familie. Verificarea periodică a setărilor de confidențialitate, utilizarea instrumentelor de control parental și construirea unei relații bazate pe încredere îi pot ajuta pe cei mici să folosească internetul în condiții mai sigure.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News