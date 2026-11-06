Al doilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în mai puțin de 12 ore. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis, vineri dimineață, 6 noiembrie, în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană la est de localitatea Sulina, care se îndrepta către Vâlcove, în Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea. Alerta a fost transmisă la ora 08:56 și a încetat la ora 09:27. Este al doilea mesaj RO-Alert emis în județul Tulcea în decurs de câteva ore, după alerta din noaptea de joi spre vineri.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), incidentul a fost înregistrat în dimineața zilei de vineri, 6 noiembrie, când sistemele radar au identificat o țintă aeriană în apropierea graniței cu Ucraina.
În urma detectării acesteia, două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 08:56, pentru avertizarea locuitorilor din zona vizată. Ulterior, la ora 09:27, autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene.
Al doilea RO-Alert în Tulcea, după atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre
Este al doilea episod de alertare a populației din județul Tulcea, după cel din noaptea de 5 spre 6 noiembrie. Locuitorii din nordul și estul județului au primit un mesaj RO-Alert, după ce forțele Federației Ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.
Prima alertă a fost transmisă la ora 00:19 și a încetat la ora 00:41. La acel moment, Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.