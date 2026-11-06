Al doilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în mai puțin de 12 ore. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 10:55

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis, vineri dimineață, 6 noiembrie, în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană la est de localitatea Sulina, care se îndrepta către Vâlcove, în Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea. Alerta a fost transmisă la ora 08:56 și a încetat la ora 09:27. Este al doilea mesaj RO-Alert emis în județul Tulcea în decurs de câteva ore, după alerta din noaptea de joi spre vineri.

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