Franța prelungește misiunea avionului militar trimis în România, după atacurile repetate asupra navelor din Marea Neagră

Aeronava franceză Atlantique 2 va rămâne încă câteva săptămâni la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Avionul poate detecta submarine, nave de război, drone maritime și mine.
Misiunea avionului francez Atlantique 2 în Marea Neagră va continua și în următoarele săptămâni, deși desfășurarea aeronavei în România fusese stabilită inițial până pe 6 noiembrie. Aeronava de patrulare maritimă a Marinei Naționale Franceze a fost transferată la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pe 18 octombrie, în urma solicitărilor de întăriri venite din partea României și Bulgariei.
Comandantul aeronavei a confirmat prelungirea operațiunii și a explicat scopul prezenței franceze în regiune.
„Prezența misiunii Atlantique 2 va fi menținută timp de câteva săptămâni de acum înainte. Suntem aici pentru a asigura siguranța navigației traficului comercial în Marea Neagră”, a declarat acesta.
Ce amenințări poate detecta aeronava franceză
Avionul Atlantique 2 este echipat pentru misiuni de supraveghere maritimă și poate identifica submarine, nave de război, dar și amenințări de dimensiuni mai mici, precum dronele maritime și minele. Capacitatea sa de monitorizare este importantă în condițiile în care atacurile asupra navelor comerciale au intensificat preocupările privind securitatea transportului maritim în Marea Neagră.
Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, cel puțin nouă nave de marfă au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei în luna octombrie. În urma acestor atacuri, aproximativ 34 de marinari au fost dați dispăruți sau au fost raportați morți.
Atlantique 2 a detectat dronele care au scufundat o navă în zona Bulgariei
Aeronava franceză a detectat și cele trei drone maritime implicate în atacul din 28 octombrie, în urma căruia o navă a fost lovită și, în cele din urmă, s-a scufundat în zona economică exclusivă a Bulgariei.
Comandantul a precizat însă că rolul avionului este limitat la supraveghere și identificarea amenințărilor, fără posibilitatea de a interveni direct împotriva acestora.
„Suntem o aeronavă de supraveghere”, a spus comandantul avionului. „Suntem capabili să detectăm. Nu suntem capabili să neutralizăm și să interceptăm acest tip de drone”, potrivit sursei citate.