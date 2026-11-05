Franța prelungește misiunea avionului militar trimis în România, după atacurile repetate asupra navelor din Marea Neagră

Publicat 5 nov. 2026, 20:44 Sursă Reuters

Aeronava franceză Atlantique 2 va rămâne încă câteva săptămâni la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Avionul poate detecta submarine, nave de război, drone maritime și mine.

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