Deplasarea vertebrală și consecințele asupra mobilității

Durerea de spate care se accentuează la mers sau la stat în picioare poate fi provocată și de modificarea poziției unei vertebre. În anumite situații, această deplasare afectează stabilitatea coloanei și spațiul disponibil pentru nervi.
Alunecarea vertebrelor, numită spondilolistezis, apare atunci când o vertebră se deplasează față de cea situată dedesubt, cel mai frecvent la nivel lombar. Afecțiunea poate fi legată de modificările degenerative ale coloanei sau de un defect osos apărut prin suprasolicitare. Unele persoane nu au simptome, în timp ce altele prezintă durere lombară, rigiditate, furnicături sau durere care coboară pe picior, mai ales dacă sunt comprimate rădăcinile nervoase.
Diagnosticul se stabilește prin examinare clinică și investigații imagistice, precum radiografii și RMN. În multe cazuri, recuperarea medicală, exercițiile pentru stabilizarea musculaturii trunchiului și controlul durerii sunt suficiente pentru ameliorarea simptomelor. Dacă deplasarea produce compresie nervoasă importantă sau durere persistentă, poate fi necesară intervenția chirurgicală.
Ai grijă de tine!
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