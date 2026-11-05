Deplasarea vertebrală și consecințele asupra mobilității

Scris de Catalina Anghel Publicat: 5 nov. 2026, 09:24

Durerea de spate care se accentuează la mers sau la stat în picioare poate fi provocată și de modificarea poziției unei vertebre. În anumite situații, această deplasare afectează stabilitatea coloanei și spațiul disponibil pentru nervi.

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