Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027, publicate de Ministerul Educației. Calendarul examenelor

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 21:38

Elevii de clasa a VIII-a și liceenii care se pregătesc pentru examenele din 2027 au la dispoziție modele oficiale de subiecte. Ministerul Educației a publicat materialele pentru ambele evaluări, alături de calendarul probelor.

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