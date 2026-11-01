Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027, publicate de Ministerul Educației. Calendarul examenelor

Elevii de clasa a VIII-a și liceenii care se pregătesc pentru examenele din 2027 au la dispoziție modele oficiale de subiecte. Ministerul Educației a publicat materialele pentru ambele evaluări, alături de calendarul probelor.
Elevii care vor susține în 2027 Evaluarea Națională sau examenul de Bacalaureat pot consulta deja modelele de subiecte pregătite pentru cele două testări. Ministerul Educației a anunțat duminică publicarea materialelor realizate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, acestea fiind disponibile pe platforma oficială subiecte.edu.ro.
Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a instituției.
„Modele de subiecte pentru: Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026 - 2027 și examenul național de Bacalaureat 2027, publicate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. (...) Succes tuturor!”, a transmis Ministerul Educației.
Modelele pot fi accesate direct de pe platforma oficială, în secțiunile dedicate fiecărui examen:
Evaluare Națională: https://subiecte.edu.ro/.../evaluarenat.../modeledesubiecte/;
Bacalaureat: https://subiecte.edu.ro/2027/bacalaureat/modeledesubiecte/.
Evaluarea Națională 2027. Calendarul probelor scrise și al contestațiilor
Absolvenții clasei a VIII-a vor susține probele scrise ale Evaluării Naționale în luna iunie 2027. Prima testare este programată pe 22 iunie, când elevii vor avea examenul la Limba și literatura română.
Calendarul continuă cu următoarele date:
22 iunie 2027 – Limba și literatura română;
24 iunie 2027 – Matematică;
25 iunie 2027 – Limba și literatura maternă.
Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie. În aceeași zi și până pe 2 iulie, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații. Notele finale vor fi publicate pe 7 iulie.
Bacalaureat 2027. Când sunt programate probele scrise
Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din 2027 va avea probele scrise în perioada 14-18 iunie. Candidații vor începe cu testarea la Limba și literatura română, programată pe 14 iunie.
Următorul examen, cel la proba obligatorie a profilului, va avea loc pe 15 iunie. Pe 17 iunie este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 18 iunie va fi susținută proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care aparțin minorităților naționale.
Calendarul probelor scrise este următorul:
14 iunie – Limba și literatura română;
15 iunie – Proba obligatorie a profilului;
17 iunie – Proba la alegere a profilului și specializării;
18 iunie – Limba și literatura maternă.
Calendarul probelor de competențe la Bacalaureat 2027
Înaintea examenelor scrise, candidații vor trece prin evaluările competențelor lingvistice și digitale. Acestea sunt programate în luna aprilie, după următorul calendar:
12-14 aprilie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
14-16 aprilie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru candidații din rândul minorităților naționale;
19-21 aprilie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
21-23 aprilie – Evaluarea competențelor digitale.
Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2027
Primele rezultate ale probelor scrise vor fi publicate pe 23 iunie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea să-și vizualizeze lucrările și să depună contestații.
Aceleași proceduri vor putea fi urmate și pe 24 și 25 iunie, perioadă în care elevii vor avea în continuare posibilitatea să consulte lucrările și să conteste notele primite.
Rezultatele finale ale primei sesiuni de Bacalaureat, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 1 iulie 2027.