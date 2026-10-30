Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști

Echipa REALITATEA PLUS a fost alături de oamenii care protestează la Arestul Central, acolo unde Călin Georgescu este închis. Acolo au fost și senatorul Ninel Peia, fostul deputat Antonio Andrusceac, europarlamentarul Luis Lazarus și deputatul Daniel Ghiță. În timp ce Ninel Peia a lansat un apel de unitate pentru suveraniști, Andrușceac și Luis Lazarus le cer parlamentarilor să îl viziteze în fiecare zi pe fostul candidat la prezidențiale, pentru a se asigura care este starea lui de sănătate în spatele gratiilor.
Mobilizare în valul suveranist. Pace strigă adunarea
Mobilizare în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu, după ce mai mulți reprezentanți ai curentului suveranist s-au prezentat la Arestul Central, unde fostul candidat la alegerile prezidențiale este încarcerat. Printre cei prezenți s-au numărat europarlamentarul Luis Lazarus, senatorul Ninel Peia, fostul deputat Antonio Andrușceac și deputatul Daniel Ghiță.
Echipa REALITATEA PLUS a fost la fața locului, acolo unde oamenii s-au adunat pentru a-și manifesta sprijinul față de Călin Georgescu.
Luis Lazarus și Antonio Andrușceac cer parlamentarilor să îl viziteze pe Călin Georgescu
Prezența mai multor politicieni la Arestul Central a fost însoțită de apeluri adresate parlamentarilor. Europarlamentarul Luis Lazarus și fostul deputat Antonio Andrușceac le-au cerut aleșilor să meargă zilnic să îl viziteze pe Călin Georgescu.
Cei doi susțin că astfel ar putea fi urmărită îndeaproape starea de sănătate a fostului candidat la prezidențiale și situația acestuia în perioada petrecută în arest.
Ninel Peia, apel la unitate în tabăra suveranistă
La Arestul Central a fost prezent și senatorul Ninel Peia, care a transmis un mesaj de unitate către susținătorii curentului suveranist.
Acesta a făcut apel la solidaritate și la mobilizarea celor care împărtășesc aceleași convingeri politice, în contextul tensiunilor generate de situația lui Călin Georgescu.
Mobilizare în rândul susținătorilor lui Călin Georgescu
Alături de Luis Lazarus, Ninel Peia și Antonio Andrușceac, la Arestul Central s-a aflat și deputatul Daniel Ghiță. Prezența acestora a atras atenția asupra mobilizării unor reprezentanți politici și susținători ai lui Călin Georgescu.
Mesajele transmise la fața locului au vizat atât susținerea fostului candidat la prezidențiale, cât și solicitarea ca parlamentarii să se implice prin vizite periodice, pentru a urmări situația acestuia.