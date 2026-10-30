Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști

Publicat 30 oct. 2026, 19:06 Actualizat 30 oct. 2026, 19:17 Sursă Realitatea PLUS

Echipa REALITATEA PLUS a fost alături de oamenii care protestează la Arestul Central, acolo unde Călin Georgescu este închis. Acolo au fost și senatorul Ninel Peia, fostul deputat Antonio Andrusceac, europarlamentarul Luis Lazarus și deputatul Daniel Ghiță. În timp ce Ninel Peia a lansat un apel de unitate pentru suveraniști, Andrușceac și Luis Lazarus le cer parlamentarilor să îl viziteze în fiecare zi pe fostul candidat la prezidențiale, pentru a se asigura care este starea lui de sănătate în spatele gratiilor.

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