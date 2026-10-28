Primarul din Slănic Moldova, prins în flagrant pentru luare de mită. Procurorii DNA cer arestarea preventivă

Primarul din Slănic Moldova, Benone Moraru, a fost reținut de DNA pentru luare de mită după un flagrant într-o parcare de supermarket. Procurorii cer arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Primarul din Slănic Moldova, acuzat de luare de mită
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Benone Moraru, primarul orașului Slănic Moldova, județul Bacău, acuzat de luare de mită.
Potrivit unui comunicat al DNA, transmis redacției realitatea.net,, edilul va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Anchetatorii susțin că faptele sunt legate de un contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei, încheiat în cursul anului 2025 între Primăria Slănic-Moldova și o societate comercială. Contractul viza lucrări de refacere a capacității de alimentare cu apă potabilă a orașului.
Conform procurorilor, la data de 23 iulie 2026, Benone Moraru ar fi primit de la reprezentantul firmei suma de 15.000 de euro, considerată prima tranșă a mitei, pentru atribuirea, prelungirea și executarea contractului.
Flagrant într-o parcare de supermarket
Dosarul a culminat pe 27 octombrie 2026, când procurorii anticorupție au organizat un flagrant. Potrivit informațiilor din anchetă, primarul ar fi primit încă 6.000 de euro de la aceeași persoană, într-o parcare de supermarket.
DNA susține că suma reprezenta o nouă tranșă a mitei legate de derularea contractului dintre primărie și societatea comercială.
Procurorii cer arestarea preventivă
După reținere, lui Benone Moraru i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, conform prevederilor Codului de procedură penală.
DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.
Tribunalul București urmează să decidă dacă solicitarea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile va fi admisă.